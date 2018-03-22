Савченко вербовала офицеров ВСУ и сотрудничала с военными РФ - Луценко

По словам Луценко, Савченко и Рубан искали соучастников и исполнителей теракта.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны, а также, что она получала оружие от РФ и вела переговоры с российскими военными.

Об этом он сказал во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности, передает Украинская правда.

“В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ“, - сказал Луценко.

По словам генпрокурора, Савченко обратилась с предложением о теракте к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые на момент контакта с депутатом находились в зоне АТО.

“Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти“, - сказал он, добавив, что когда к этим же офицерам обратился Рубан, дав средства на покупку грузового автомобиля для перевозки оружия из ДНР в Украину, офицеры немедленно сообщили об этом СБУ.

Луценко также отметил, что оружие для готовящихся терактов предоставляла Россия.

“Мы имеем факты, которые доказывают участие РФ, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы“, - сказал он.