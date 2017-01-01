В Конча-Заспе пытались незаконно приватизировать реабилитационный центр

Сейчас суд наложил арест на недвижимое имущество.

Генпрокуратура Украины предотвратила незаконнуюпередачи имущества Реабилитационного центра Конча-Заспа Совета профсоюза работников органов Государственной таможенной службы Украины, а именно жилого дома, в частную собственность.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

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“Генеральная прокуратура Украины осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту незаконного отчуждения должностными лицами реабилитационного центра Конча-Заспа Совета профсоюза работников органов Государственной таможенной службы Украины объектов недвижимого имущества в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины “, - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования правоохранители смогли ознакомиться с документами, которые находились в Киево-Святошинском райсуде, и подтверждали совершение преступления.

“Совершение уголовного преступления стало возможным, помимо прочего, в результате заключения сделок, которые не соответствовали интересам членов профсоюза и без их согласия“, - отметили в прокуратуре.

Сейчас судья Печерского райсуда Киева своим постановлением наложил арест на недвижимое имущество.

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В Генпрокуратуре также отмечают, что реабилитационный центр использует земельный участок, переданный государством во временное пользование. Сейчас в домах профсоюза живут народные депутаты Украины, руководители государственной фискальной и таможенной служб, другие высокопоставленные лица.

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