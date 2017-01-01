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Савченко заявила о сексуальных домогательствах

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
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Савченко якобы домогались офицер ВСУ, когда еще была молодой и служила в армии, а также некий агент Банковой.
Савченко якобы домогались
Савченко якобы домогались
УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что ее сексуально домогался офицер ВСУ, когда она еще служила в армии, а позже – “агент от власти“, во время попытки завербовать.

Об этом она рассказала в четверг, 22 марта, во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где депутаты рассматривают представление ГПУ о привлечении Савченко к уголовной ответственности, задержанию и аресту.

“Ко мне сексуально домогался начальник штаба в/ч, где я служила. Мне было 22-23 года. Сейчас он является героем Украины. Когда он меня изводил, будучи майором, прапорщик предложил: напиши маляву, что ты агент СБУ“, - цитирует Савченко УП в своем Твиттере.

Также, по словам Савченко, приставали к ее сестре Вере, “пытались затянуть в постель“. Но она заявила, что не ведется на такие “дешевые вербовки“.

Напомним, летом стало известно, что Савченко в молодости работала в сексе по телефону. Нардеп сама в этом призналась. Позже она рассказала, что работа в службе секса по телефону научила ее разбираться в характерах и платежеспособности мужчин.

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Теги: Савченко, домогательства, депутаты, военные, Верховная Рада
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