ОБСЕ нашла спрятанные танки сепаратистов

Танки T-64, Т-72, буксируемые гаубицы Д-30 Лягушка, бронетранспортеры МТ-ЛБ и другое вооружение сепаратистов обнаружили в Луганской области.

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали танки и гаубицы сепаратистов вблизи Луганска. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в среду, 21 марта.

Так, за пределами линий отвода, вне выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах, СММ зафиксировала шесть буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и шесть танков (пять T-64 и один Т-72) возле населенного пункта Мирное, что в 28 км к юго-западу от Луганска.

Вблизи Круглика (31 км к юго-западу от Луганска), по данным ОБСЕ, находились пять танков сепаратистов (четыре T-64 и один неустановленного типа). А также два бронетранспортера (МТ-ЛБ), две бронированные машины, три МТ-ЛБ, которые стояли за пределами объекта возле Первомайска, и один МТ-ЛБ в населенном пункте Веселая Гора, что в 16 километрах к северу от Луганска.

Напомним, что в феврале наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в промышленной зоне Донецка 28 танков и свыше 30 единиц бронированной техники.