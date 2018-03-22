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Савченко: Я абсолютно психически здоровый человек

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 2
Народный депутат Надежда Савченко признала абсурдность своих заявлений, но она уверяет, что психически здорова.
Савченко уверяет, что она вменяемая
Савченко уверяет, что она вменяемая
twitter.com/ukrpravda_news

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что план теракта в парламенте, который она рисовала, невозможно было бы выполнить на практике.

Об этом Савченко заявил на заседании регламентного комитета Верховной Рады в четверг, 22 марта.

“Конечно, ту модель, которую я нарисовала, является абсурдной. Это дерево, в ВР, оно еще прочнее, имеет такую прошивку, что граната там ничего не сделает. Купол имеет металлическую конструкцию, максимум, что с него посыплется – это стекло. То есть, чтобы сказать, что это прям взорвет всю ВРУ или Кабмин... вы посмотрите на монолит этого исторического здания, чтобы его взорвать надо заносить тротил. Все это были шутки“, – сказала депутат.

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Она также отметила, что является психически здоровым человеком.

“То, что вы говорите “психически больная“... Знаете, не раз пытались доказать. Но не забывайте, что я 10 лет служила в Вооруженных силах Украины, причем – в авиации. Меня проверяли каждые полгода и любой институт, любая ваша проверка покажет, что я абсолютно психически здоровый человек, чего не скажешь о каждом депутате в сессионном зале“, – сказала Савченко.

Напомним,22 марта регламентный комитет ВР поддержал представления на привлечение к уголовной ответственности депутата Савченко, ее задержание и арест.

21 марта в Сети появилось странное видео, где Савченко говорит: “Бах! Что, усра*ись?“ В конце появляется надпись: “Надежда Савченко. Кандидат в президенты Украины“.

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Теги: теракт, неприкосновенность, Верховная Рада, депутатская неприкосновенность, Савченко, Надежда Савченко, Савченко новости
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Комментариев (2)
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Zamator    22.03.2018, 11:37
Оценка:  0
Zamator
Так они теперь тоже пошутят лет на 10 строго режима, какие могут быть шутки про теракты. Она реально больная.
Из_бана    22.03.2018, 11:36
Оценка:  0
Из_бана
Ни один психически больной себя таковым не признает. Так что это - нормально.
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