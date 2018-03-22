Савченко принесла в Раду гранаты и выложила на стол

"Гранаты вот. Гранаты были", – сказала нардеп Надежда Савченко, выкладывая на стол содержимое пакетика.

В четверг, 22 марта, нардеп Надежда Савченко пришла на заседание регламентного комитета Верховной Рады где собираются рассмотреть предложение о снятии с нее депутатской неприкосновенности. С собой она принесла гранаты, об этом сообщает Украинская правда.

“Очень важно показать сейчас вам, что вы ходите на волосок от смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты, не были в сумочке. Были у меня гранаты. Гранаты были. Вот. Гранаты были“, - сказала Савченко.

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С этими словами нардеп взяла пакетик, который лежал возле нее на столе, достала оттуда два спелых фрукта граната и положила на стол.

Также Савченко обвинила главного военного прокурора Анатолия Матиоса в распространении слухов о том, что она ранее приходила в парламент с боевыми гранатами.

Гранаты, которые принесла Савченко Украинская Правда

“Когда я зашла в Верховную Раду, и пошел слух, который пустил Матиос, что я несу гранаты, у меня была тяжелая сумка. Там было две пачки бумаги, ну и конечно гранаты (Савченко отметила фрукты перед собой - ред.). Так вы бы видели реакцию Верховной Рады - люди вытягивали карточки и перелезали по стульям. Им говорилось, что разлет Ф-1200 м - посчитайте периметр - вы далеко не уйдете, это превратилось в сказочный цирк “, - сказала Савченко.

“Вы ищете врагов там, где их нет“ - добавила народный депутат.

Генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал поступок коллеги. Он отметил, что даже если бы знал, что Савченко готовит особо тяжкое преступление (теракт), все равно поспособствовал бы ее освобождению.

Однако каждый украинец должен отвечать за свои поступки и действия, и Савченко не исключение. Луценко считает, что Савченко пришла в Раду “наполненная российской пропагандой“. Он добавил: “Не надо меня пугать. Жуйте гранаты“. Та ответила: “Могу поделиться! Может, метнуть?“

Напомним, Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде и Администрации Президента. Сообщалось, что Савченко заявляла, что украинцы мечтают взорвать Верховную Раду и Банковую. 22 марта Регламентный комитет дал добро на арест нардепа Савченко.

Савченко ранее призналась, что ходит с наградным оружием.