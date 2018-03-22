Регламентный комитет дал добро на арест Савченко

Теперь Верховная Рада должна проголосовать. Учитывая, что у Савченко фактически нет союзников, результат предсказуем.

Регламентный комитет Верховной Рады рекомендует снять неприкосновенности, задержать и арестовать нардепа Надежду Савченко. За соответствующее решение депутаты в четверг, 22 марта, проголосовали единогласно.

Читай также: Савченко просит Порошенко уволить Луценко

Как уточняет Украинская правда, что сначала нардепы поддержали представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, потом единогласно проголосовали за арест Савченко. Луценко присутствовал на заседании, как и Савченко. Они громко ругались, и Савченко сказала генеральному прокурору: “Пришли в крови и пойдете с кровью“.

После голосования комитета представление еще должен поддержать на своем заседании Верхорная Рада. Поскольку союзников в парламенте у Савченко фактически нет, то результат голосования предсказуем.

Спикер Андрей Парубий уточнил, что Рада будет голосовать по Савченко уже сегодня, около 11:30.

Савченко решила не ждать голосовая, собрала свои вещи и ушла. Об этом сообщает LB.ua.

lb.ua

lb.ua

Ранее Луценко рассказал депутатам, как Савченко сотрудничала с российскими военными при подготовке теракта в Верховной Раде, а также вербовала сообщников.

Ранее было опубликовано представление ГПУ на Савченко, в котором описываются подробности преступлений, которые она якобы планировала. Сама Савченко на брифинге 20 марта рассказала, что все это - провокация властей. Она также уверяет, что на Банковой есть приказ на ее физическую ликвидацию.