"Вспомни свои слова на Майдане!" Как ругались Савченко и Луценко

Луценко и Савченко устроили словесную перепалку на заседании комитета Верховной Рады.

На заседании комитета Верховной Рады депутат Надежда Савченко и генеральный прокурор Юрий Луценко устроили словестную перепалку.

В конце заседания Луценко взял слово и попросил Савченко не перебивать его, посоветовав жевать гранаты, которые депутат принесла в комитет.

Луценко напомнил историю Австрии в 1939 году, когда 30 переодетых нацистов захватывали правительственный квартал и выстрелили в премьер-министра. “Окажем помощь только, когда подпишешь капитуляцию и присоединение к Германии. Он умирает от раны, но этого не делает. Через четыре года Австрия стала частью Рейха“, - сказал глава ГПУ, добавив, что после начались “зверства и убийства миллионов людей“.

Читай также: Савченко заявила о сексуальных домогательствах

Савченко перебила его: “Да, историк у нас генпрокурор. Может, вам лучше преподавать?“.

Луценко ответил: “Далека эта история для вашего образования, Надя, окей? Вспомните Крым, с чего он начался?“.

Савченко вновь перебила: “Из того, что вы портфели делили!“. Луценко напомнил: “Захватили правительственный квартал и провозгласили отделение от Украины“.

“Донецк и Луганск с чего начинался? Из того, что переодетые демагоги, которые рассказывали о том, что они не согласны с киевской хунтой, которая оружием захватила власть, что вы только что болтали нам, - начали захватывать органы власти. И теперь мы имеем 10 тысяч трупов только с военной стороны! А сколько убито гражданских!..“, - заявил генпрокурор.

Читай также: Савченко вербовала офицеров ВСУ и сотрудничала с военными РФ - Луценко

“Но только те, кто говорил: пулю в лоб, живы. Забыли?“ - ответила ему Савченко, на что Луценко повторил: “Я вас не перебивал, жуйте гранаты“.

“Вся кровь начиналась с бреда о праве кого-то применить силу против легальных органов власти“, - продолжил Луценко.

“Да ты что!, - выкрикнула Савченко. - А вспомни свои слова на Майдане, а!“.

Напомним, 22 марта Регламентный комитет Верховной Рады дал добро на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.