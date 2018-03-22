За уклонение от службы контрактника ВСУ приговорили к 4годам тюрьмы
В городе Кропивницком Ленинский районный суд признал военнослужащего-контрактника виновным в уклонении от воинской службы и приговорил его к лишению свободы сроком на 4 года и 1 месяц.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.
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Как выяснилось, в июле 2016 года солдат одной из воинских частей в Кировоградской области не явился вовремя на службу без уважительных причин и продолжал находиться за пределами воинской части до марта 2017 года, проводя свободное время по своему усмотрению.
При назначении наказания суд принял во внимание предыдущую судимость военнослужащего и на основании ст.71 Уголовного кодекса Украины путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору отправил солдата в тюрьму на 4 года 1 месяц.
Напомним, 20 марта Под Черниговом поймали военного, укравшего с танков заряды.