Парасюк “запищал“ при проверке в Раде и устроил скандал

На депутата сработали рамки металлодетектора, однако он отказался проходить осмотр.

В четверг, 22 марта внефракционный народный депутат Владимир Парасюк “запищал“ при проходе через рамки металлодетектора в Верховной Раде. После этого депутат отказался выкладывать оружие и устроил потасовку с бойцами УГО, сообщает Strana.ua.

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Сотрудники госохраны попытались задержать Парасюка и заставить его предъявить личные вещи, однако депутат стал отталкивать служителей.

“Я не буду проходить осмотр. И не дал своих вещей, чтобы их проверили. И не дам! Пусть меняют закон, это нарушение моих полномочий как депутата. Если я сдам свой пистолет, не факт, что они потом из него не возьмут одну пулю, а потом куда-то подбросят“, - позже заявил народный депутат.

Парасюк уверяет, что пришел в Раду без оружия, а при проходе через рамки зазвенел ремень. Он возмущен тем, что его хотели завести в отдельную комнату и “раздеть до трусов“.

Напомним, металлодетекторы на входе в Раду установили 21 марта. Причиной для такого решения стал скандал с нардепом Надеждой Савченко, которая подозревается в планировании теракта в административном здании. Также в Раде приняли соответствующий закон, который разрешает сотрудникам Госохраны обыскивать депутатов при подозрении на попытку пронести оружие в парламент.