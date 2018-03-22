Верховная Рада проголосовала за арест Савченко
Верховная Рада удовлетворила представление ГПУ и проголосовала за снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко.
В начале заседания генпрокурор Юрий Луценко зачитал представление на Савченко. В это время она стояла перед трибуной, напротив Луценко.
За разрешение на привлечение к ответственности проголосовали 291 депутат. За разрешение на задержание - 277 депутатов. За разрешение на арест - 268 депутатов.
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Генпрокурор также показал в Раде аудио- и видеозаписи о подготовке Савченко и руководителем Офицерского корпуса Владимиром Рубаном терактов в центе столицы Украины.
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Напомним, ранее 22 марта регламентный комитет Верховной Рады дал согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности.
На заседании регламентного комитета ВР Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны, а также, что она получала оружие от РФ и вела вместе с Владимиром Рубаном переговоры с российскими военными.
Ранее, 20 марта, Савченко на брифинге рассказала, что вся история с подготовкой терактов против власти изначально придумана и готовилась как политическая провокация.
Тем временем, руководителю Офицерского корпуса Владимиру Рубану, которого поддерживает Савченко, сообщили о новом подозрении и оставили под стражей до 6 мая.