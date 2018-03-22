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Верховная Рада проголосовала за арест Савченко

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 3
Перед голосованием за арест Савченко в Раде показали видеоматериалы, собранные в результате следственных действий в отношении депутата и Владимира Рубана.
Депутаты проголосовали почти единогласно за все пункты
Депутаты проголосовали почти единогласно за все пункты
twitter.com/Leshchenkos

Верховная Рада удовлетворила представление ГПУ и проголосовала за снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко.

В начале заседания генпрокурор Юрий Луценко зачитал представление на Савченко. В это время она стояла перед трибуной, напротив Луценко.

За разрешение на привлечение к ответственности проголосовали 291 депутат. За разрешение на задержание - 277 депутатов. За разрешение на арест - 268 депутатов. 

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Генпрокурор также показал в Раде аудио- и видеозаписи о подготовке Савченко и руководителем Офицерского корпуса Владимиром Рубаном терактов в центе столицы Украины.

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Напомним, ранее 22 марта регламентный комитет Верховной Рады дал согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

На заседании регламентного комитета ВР Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны, а также, что она получала оружие от РФ и вела вместе с Владимиром Рубаном переговоры с российскими военными.

Ранее, 20 марта, Савченко на брифинге рассказала, что вся история с подготовкой терактов против власти изначально придумана и готовилась как политическая провокация. 

Тем временем,  руководителю Офицерского корпуса Владимиру Рубану, которого поддерживает Савченко, сообщили о новом подозрении и оставили под стражей до 6 мая.

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Теги: Верховная Рада, Савченко, неприкосновенность, арест
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Комментариев (3)
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VisioN    22.03.2018, 14:36
Оценка:  0
VisioN
Она конечно овца еще та, но после такого спектакля убеждаюсь в который раз какие же мудаки сидят в ВР
Doriаn_    22.03.2018, 14:27
Оценка:  0
Doriаn_
Давно пора . Предатели должны отвечать за свои поступки по законам военного времени.
ekzontis    22.03.2018, 14:15
Оценка:  0
ekzontis
Ви що їбанулися там всі
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