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На админгранице с Крымом задержали дезертира

Комментариев: 1
Девушка не вернулась на материковую часть Украины после аннексии полуострова Россией в 2014 году.
Бывшая мичман Военно-морских сил ВСУ собиралась переоформить документы
Бывшая мичман Военно-морских сил ВСУ собиралась переоформить документы
ssu.gov.ua

На пункте пропуска Каланчак, на административной границе с аннексированным Российской Федерацией Крымом, правоохранители задержали украинскую военнослужащую, которая дезертировала в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

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“Бывшая мичман Военно-морских сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Военнослужащая была объявлена в розыск военной прокуратурой“, - говорится в сообщении.

Правоохранители получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админграницы.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Напомним, 13 февраля крымского дезертира Одинцова приговорили к 14 годам тюрьмы.
 

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Теги: дезертира, Крым оккупанты, ВСУ, военные
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Комментариев (1)
Глод    22.03.2018, 12:39
Оценка:  -1
Глод
Глупенькая, думала что её не задержат.
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