На админгранице с Крымом задержали дезертира
На пункте пропуска Каланчак, на административной границе с аннексированным Российской Федерацией Крымом, правоохранители задержали украинскую военнослужащую, которая дезертировала в 2014 году.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.
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“Бывшая мичман Военно-морских сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Военнослужащая была объявлена в розыск военной прокуратурой“, - говорится в сообщении.
Правоохранители получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админграницы.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.
Напомним, 13 февраля крымского дезертира Одинцова приговорили к 14 годам тюрьмы.