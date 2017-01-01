В Полтаве пассажир троллейбуса попал в реанимацию от удара током

Пострадавший в тяжелом состоянии.

В троллейбусе после удара током мужчина попал в реанимацию depositphotos.com

В среду, 21 марта, в Полтаве на троллейбусной остановке Мотель серьезно пострадал мужчина 28 лет. При выходе из троллейбуса №6 мужчину ударило током, после чего его забрали в реанимацию. Об этом сообщили в ОГА Полтавы.

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Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации 1-й городской клинической больницы.

В свою очередь, начальник КП Полтаваэлектотранс Евгений Зайцев рассказывает, что мужчину ударило током в старом троллейбусе ЮМЗ, который уже отремонтировали и снова выпустили на маршрут.

В полиции сообщили, что не возбуждали уголовное производство, поскольку согласно полученной ими информации, пострадавший не нуждался в медицинской помощи.

Напомним, аналогичный случай произошел 20 декабря 2017 года в Чернигове, когда 19-летний парень попал в реанимацию после удара током в троллейбусе.