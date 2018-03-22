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Рада разрешила легализацию самостроев до 2019

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Право не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с нарушениями.
Легализация разрешена до 31 декабря 2018 года
Легализация разрешена до 31 декабря 2018 года
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Верховная Рада приняла законопроект №3696, который позволяет легализовать объекты (самострои), построенные без разрешения на проведение строительных работ.

Легализация разрешена до 31 декабря 2018 года, передает LB.ua.

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Согласно законопроекту, легализации подлежат построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальные жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м, хозяйственные здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м, а также построенные до 12 марта 2011 года здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

Право не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с нарушениями.

Напомним, 1 февраля Киевблагоустройство сообщило о сносе в ближайшее время незаконно построенной часовни УПЦ Московского патриархата, которая находится в центре Киева возле фундамента древней Десятинной церкви.

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Теги: Верховная Рада, строительство, недвижимость
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