Предлагали 2,5 миллиона: Савченко рассказала, как вывозила оружие боевиков из зоны АТО

Все, что делала нардеп Надежда Савченко на территории ОРДЛО, она называет своей личной спецоперацией.

В четверг, 22 марта, нардеп Надежда Савченко призналась, что пересекала линию разграничения. Также она подтвердила, что через эту линию перевозилось оружие, сообщает ТСН.

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Признание прозвучало на заседании регламентного комитета парламента, который рекомендовал ее арест, рассмотрев соответствующее предложение.

Савченко не отрицает, что посещала ОРДЛО. Своим мотивом нардеп называет желание увидеть заложников террористов и обнаружение их местонахождения. Также Савченко не отрицает, что покупала оружие на оккупированной территории. По ее словам, она делала это для того, чтобы узнать, откуда оружие поступает боевикам – из России или собственное производство.

“Очень важно было завозить оружие и сказать власти, что оно может выстрелить против них. Я делала политическую провокацию“, - заявила Савченко.

Савченко также заявила, что брала деньги только на помощь заложникам. По ее словам, проход через линию разграничения стоит около 3-5 тысяч долларов.

Нардеп не отрицает, что вывозила оружие из оккупированных территорий. По словам Савченко, это была “личная спецоперация“.

“Оружие вывозилось, чтобы посмотреть, нет ли торговли оружием оккупированной территорией с нашей, чтобы посмотреть, откуда заходит оружие на оккупированную территорию: с РФ или оно местного производства“, - сказала она.

После этого Савченко тестировала оружие из ОРДЛО.

“Я была приглашена на тестирование этого оружия в формуле той легенды, которую мы придумали, как мы будем использовать это оружие. Будут съемки военных частей и полигонов, заметьте, из украинских подконтрольных территорий... Оружие противника испытывать всегда интересно. К этому имеет иметь доступ каждый солдат, чтобы понять, как и оружие тебя может убить и как от него защититься “, - рассказала она.

Также Савченко заявила, что агенты, которые ее “вели“, предлагали ей 2,5 миллиона на закупку оружия и, понимая, что ее пишут, она якобы подыгрывала.

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“Что касается денег ... Конечно я видела тех, кто меня ведет ... Не я называла сумму, а они предложили 2,5 миллиона ... Я сказала этим объектам, буду искать деньги ... Спросила, с какой стороны готовы принять деньги, с европейской или с российской? Сказали, что и с той, и с той .... “, - рассказывает депутат.

Савченко отметила, что несмотря ни на что, она “не ведется на деньги, на власть, на страх“.

“Я никого не бросаю, не сдаю своих и не отрекаюсь даже от тех, кто втыкал мне нож в спину“, - добавила она.

Напомним, 22 марта Савченко принесла гранаты в Верховную Раду и поссорилась с генпрокурором Юрием Луценко.

В свою очередь, Луценко заявил, что Савченко сотрудничала с российскими военными, у которых и брала оружие.