По словам Луценко, это 28-минутное видео - лишь малая часть доказательств.

В частности, на записи звучит просьба Захарченко: Турчинова им лично отдать Скриншот из видео

Генпрокурор Юрий Луценко во время представления материалов дела Савченко в Верховной Раде 22 марта обнародовал видео, в котором, в частности наемники РФ просили Надежду Савченко выдать им секретаря СНБО Александра Турчинова в случае удачного завершения военного переворота в Украине.

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Юрий Луценко отметил, что это 28-минутное видео - лишь малая часть доказательств, которые есть у следствия. По его словам, общий объем материалов занимает 74 гигабайта и длится около 3 суток.

ГПУ обнародовала видеодоказательства на Савченко 0:00 / 28:02

Напомним, Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде и Администрации Президента. Генеральная прокуратура считает нардепа Надежду Савченко и главу ОО Офицерский корпус Владимира Рубана соучастниками в попытке свержения власти.

Ранее Савченко заявляла, что украинцы мечтают взорвать Верховную Раду и Банковую. 22 марта Регламентный комитет дал добро на арест нардепа Савченко.

Савченко ранее призналась, что ходит с наградным оружием.