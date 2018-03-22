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Луценко: Центр Киева планировали обстрелять с острова или баржи

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 9
Савченко и Рубан якобы планировали открыть огонь из гранатометов по центру Киева, в результате чего погибли бы много людей.
Луценко: "Савченко и Рубан собирались установить гранатомет на Трухановом острове".
Луценко: "Савченко и Рубан собирались установить гранатомет на Трухановом острове".
facebook.com/LlutsenkoYuri/

В четверг, 22 марта, с трибуны Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о преступных планах Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Об этом сообщает Украинская правда. Заявление прозвучало во время рассмотрения предложения о снятии неприкосновенности с Савченко, которое представлял генпрокурор.

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По словам прокурора, Савченко и Рубан планировали установить гранатомет на Трухановом острове и расстрелять из РПГ центр Киева.

“Злоумышленники планировали установить гранатометы на Трухановом острове или на барже Днепра и обстрелять центр Киева. Не прицельно. Кто при этом больше бы пострадал?“, - сказал Луценко.

По мнению генпрокурора, данным терактом Савченко и Рубан планировали свергнуть украинское государство.

Также Луценко напомнил, что за звонок о ложном минировании дают до 5 лет заключения. “Для тех, кто якобы проверял бдительность СБУ - проверили, она на месте, - предусмотрена высшая мера наказания“, - сказал генпрокурор.

Напомним, 22 марта Юрий Луценко и Надежда Савченко поругались в парламенте. Затем регламентный комитет дал добро на арест Савченко.

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Теги: Савченко, Рубан, ГПУ, Юрий Луценко, Верховная Рада Украины, гранатомет
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Комментариев (15)
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Mr_Nike    22.03.2018, 14:41
Оценка:  0
Mr_Nike
с Канарского острова?или на Мальдивах?а может с лУны?откуда вы все уроды взялись
Mary68    22.03.2018, 14:38
Оценка:  -1
Mary68
Алкаш и собака Бескервилей, которая от страха лает и преследует всех оппонентов власти ........
Letohradek    22.03.2018, 14:41
Оценка:  -1
Letohradek
Тупое мару, и зачем ты здесь залаяла?
z-u-b    22.03.2018, 14:26
Оценка:  0
z-u-b
народ обливает фекалиями,а если бы пострадали их близкие и родные,во всем обвинили бы сбу,полицию,прокуратуру
ALEXANDRID    22.03.2018, 14:19
Оценка:  +8
ALEXANDRID
похоже на сказку про покушение на генпрокурора шокина.. лапша для народа
Letohradek    22.03.2018, 14:40
Оценка:  0
Letohradek
Интересно, были ли для тебя сказкой взрывы многоэтажных домов на каширском шоссе?
vitalya753    22.03.2018, 14:13
Оценка:  +8
vitalya753
противно слушать и смотреть на это очкастое Гавно
Letohradek    22.03.2018, 14:37
Оценка:  -1
Letohradek
Вот януковский холуй- пшонкин, другое дело.
vik    22.03.2018, 14:06
Оценка:  +14
vik
Юра, к психиатору нужно обратиться.
Letohradek    22.03.2018, 14:38
Оценка:  -1
Letohradek
савченке психиатр уже не поможет.
seny    22.03.2018, 13:58
Оценка:  +15
seny
Савченко и Рубан якобы планировали открыть огонь из гранатометов по центру Киева, в результате чего погибли бы много людей. ЖДЁМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ! а если таких не будет, то брехло!
weightless    22.03.2018, 13:42
Оценка:  +9
weightless
там нужен миномет, а не гранатомет)
гранатомету будут киевские холмы мешать)
A-N-T    22.03.2018, 13:40
Оценка:  +5
A-N-T
а зачем?) все знают кто и где живет))
tulchanin    22.03.2018, 13:34
Оценка:  +13
tulchanin
"планировали открыть огонь из гранатометов по центру Киева" ©
Это уже не модно, надо срочно найти у Усамы бен Нади пару баллонов с "Новичок" ! Тогда и к ЕС примазаться можно и РФ во всем обвинить...
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