Луценко: Центр Киева планировали обстрелять с острова или баржи

Савченко и Рубан якобы планировали открыть огонь из гранатометов по центру Киева, в результате чего погибли бы много людей.

Луценко: "Савченко и Рубан собирались установить гранатомет на Трухановом острове". facebook.com/LlutsenkoYuri/

В четверг, 22 марта, с трибуны Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о преступных планах Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Об этом сообщает Украинская правда. Заявление прозвучало во время рассмотрения предложения о снятии неприкосновенности с Савченко, которое представлял генпрокурор.

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По словам прокурора, Савченко и Рубан планировали установить гранатомет на Трухановом острове и расстрелять из РПГ центр Киева.

“Злоумышленники планировали установить гранатометы на Трухановом острове или на барже Днепра и обстрелять центр Киева. Не прицельно. Кто при этом больше бы пострадал?“, - сказал Луценко.

По мнению генпрокурора, данным терактом Савченко и Рубан планировали свергнуть украинское государство.

Также Луценко напомнил, что за звонок о ложном минировании дают до 5 лет заключения. “Для тех, кто якобы проверял бдительность СБУ - проверили, она на месте, - предусмотрена высшая мера наказания“, - сказал генпрокурор.

Напомним, 22 марта Юрий Луценко и Надежда Савченко поругались в парламенте. Затем регламентный комитет дал добро на арест Савченко.