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Захарченко сравнил сепаратизм в Украине с развалом СССР

Комментариев: 2
По словам боевика, 2018 год будет решающим для Украины.
Главарь боевиков пообщался с местными студентами
Главарь боевиков пообщался с местными студентами
Скриншот из видео

Главарь пророссийских наемников, захвативших власть в части Донецкой области, Александр Захарченко в ходе встречи со студентами заявил, что, по его мнению Украину ожидает дальнейшее раздробление, а так называемая ДНР якобы настроена только на “добрососедских отношения“.

Об этом сообщает сепаратистское издание ПолитНавигатор.

При этом Захарченко повторял “заезженную пластинку“ российской пропаганды про “нацизм и фашизм“.

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“Нужно проводить работу, объяснять, что нет ничего плохого в создании той же Харьковской Народной Республики. Почему нельзя пойти по пути, который сложился после развала СССР, когда сделали множество различных независимых государств? Моделей на самом деле предостаточно“, — отметил главарь террористов.

Только при этом российский ставленник не обмолвился об одной существенной разнице - в Союзе кремлевская власть подминала под себя все народы, а в Украине есть единый народ и рвать страну на части могут только враги.

Главарь боевиков ДНР - этот год станет решающим
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Напомним, 16 марта главарь террористической группировки ДНР Александр Захарченко получил орден За верность долгу из рук главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова. 

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Теги: Захарченко, ДНР, сепаратизм, СССР
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Комментариев (2)
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SergioV    22.03.2018, 13:38
Оценка:  +6
SergioV
так вроде бы как по словам захарки решающим для Украины было 1 мая 2017г, а перед этим 2016 год. Прелполагаю следующим решающим годом для Украины будет 2019.
Woodbrother    22.03.2018, 13:34
Оценка:  +7
Woodbrother
Зачем БМ рекламирует рассейских террористов ?
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