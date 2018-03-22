Захарченко сравнил сепаратизм в Украине с развалом СССР

По словам боевика, 2018 год будет решающим для Украины.

Главарь пророссийских наемников, захвативших власть в части Донецкой области, Александр Захарченко в ходе встречи со студентами заявил, что, по его мнению Украину ожидает дальнейшее раздробление, а так называемая ДНР якобы настроена только на “добрососедских отношения“.

Об этом сообщает сепаратистское издание ПолитНавигатор.

При этом Захарченко повторял “заезженную пластинку“ российской пропаганды про “нацизм и фашизм“.

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“Нужно проводить работу, объяснять, что нет ничего плохого в создании той же Харьковской Народной Республики. Почему нельзя пойти по пути, который сложился после развала СССР, когда сделали множество различных независимых государств? Моделей на самом деле предостаточно“, — отметил главарь террористов.

Только при этом российский ставленник не обмолвился об одной существенной разнице - в Союзе кремлевская власть подминала под себя все народы, а в Украине есть единый народ и рвать страну на части могут только враги.

Главарь боевиков ДНР - этот год станет решающим 0:00 / 05:17

Напомним, 16 марта главарь террористической группировки ДНР Александр Захарченко получил орден За верность долгу из рук главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова.