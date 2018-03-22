Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Cавченко в Раде отказалась отдать звезду Героя

Комментариев: 4
Народный депутат пообещала показать, что такое Герой Украины, как это сделала в российской тюрьме.
Савченко передумала возвращать Порошенко звезду Героя Украины
Савченко передумала возвращать Порошенко звезду Героя Украины

Народный депутат Надежда Савченко отказалась отдавать звезду Героя Украины, передает корреспондент LIGA.net.

С наградой, полученной от президента Петра Порошенко после освобождения из российской тюрьмы, Савченко вышла за трибуну Верховной Рады давать пояснения по поводу лишения неприкосновенности.

 “Это - звезда Героя Украины. Вы сейчас кричите позор звезде Героя Украины“, - сказала она.

Читай также: Савченко: Я абсолютно психически здоровый человек

Савченко напомнила, что такую награду имеет немного украинцев. “Отказаться от звезды Героя, как многие хотят?.. Стоит ли мне передавать народ Украины, отдавая звезду Героя Украины? Эта звание дается непросто. Это звание дается кровью“, - заявила она.

01.jpg

 

“Я покажу вам, что такое Герой Украины. Как показала в российской тюрьме“, - подчеркнула она. 

По словам Савченко, не отдавать звезду просят ее сторонники.

“Но они поймут, если я отдам на растерзание тем, кто будет потом порохоботить. А если я отдам, те, кто порохоботят, все равно будут лить дерьмо. И вопрос: стоит ли мне изменять народу Украины, отдавая Звезду Героя Украины?“ – заявила она.

Читай также: Савченко: Главное задание - не стать рок-звездой

Корреспондент ТСН утверждает, что Савченко также грубо ответила своим коллегам-парламентариям по этому поводду: “Щас усретесь!“.

Напомним, еще 15 марта Савченко заявляла, что готова вернуть Порошенко орден Звезда Героя Украины. 

 

Поделись:
Теги: Савченко, герой Украины, депутаты, Верховная Рада, звезда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
RastaBob1    22.03.2018, 14:15
Оценка:  0
RastaBob1
а где видео?
flammable    22.03.2018, 14:08
Оценка:  +1
flammable
Сама недавно грозилась вернуть звезду Порошенко
tulchanin    22.03.2018, 14:19
Оценка:  -1
tulchanin
- Заберите мою Звезду Героя!
- Давай сюда!
- Ах она вам нужна ? Не отдам !
"Женская логика" в Наде ещё остается....
flammable    22.03.2018, 14:07
Оценка:  +1
flammable
Включила заднюю. зама недавно собиралась ее вернуть Порошенко.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь