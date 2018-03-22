Cавченко в Раде отказалась отдать звезду Героя

Народный депутат Надежда Савченко отказалась отдавать звезду Героя Украины, передает корреспондент LIGA.net.

С наградой, полученной от президента Петра Порошенко после освобождения из российской тюрьмы, Савченко вышла за трибуну Верховной Рады давать пояснения по поводу лишения неприкосновенности.

“Это - звезда Героя Украины. Вы сейчас кричите позор звезде Героя Украины“, - сказала она.

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Савченко напомнила, что такую награду имеет немного украинцев. “Отказаться от звезды Героя, как многие хотят?.. Стоит ли мне передавать народ Украины, отдавая звезду Героя Украины? Эта звание дается непросто. Это звание дается кровью“, - заявила она.

“Я покажу вам, что такое Герой Украины. Как показала в российской тюрьме“, - подчеркнула она.

По словам Савченко, не отдавать звезду просят ее сторонники.

“Но они поймут, если я отдам на растерзание тем, кто будет потом порохоботить. А если я отдам, те, кто порохоботят, все равно будут лить дерьмо. И вопрос: стоит ли мне изменять народу Украины, отдавая Звезду Героя Украины?“ – заявила она.

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Корреспондент ТСН утверждает, что Савченко также грубо ответила своим коллегам-парламентариям по этому поводду: “Щас усретесь!“.

Напомним, еще 15 марта Савченко заявляла, что готова вернуть Порошенко орден Звезда Героя Украины.