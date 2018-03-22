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ГПУ: Главарь ДНР просил Савченко отдать Турчинова

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 4
По словам Савченко, это была личная просьба Захарченко "за войну на Донбассе и за все остальное".
Савченко хотела договариваться с Захарченко
Савченко хотела договариваться с Захарченко
УНИАН

Главарь пророссийских боевиков ДНР Александр Захарченко просил у Надежды Савченко и Владимира Рубана передать ему секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова после переворота.

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Об этом говорится в материалах Генеральной прокуратуры, обнародованных в зале Верховной Рады.

“Просьба Турчинова им лично отдать. Я говорю: просьба будет, проще нам самим с ним разобраться. Ну это была личная просьба этого, Захара, за войну в Донбассе и за все остальное, за его приказы“, - говорила Савченко при беседе с одним из свидетелей. 

Ранее Савченко рассказывала о плане убийства на празднике у Турчинова
Ранее Савченко рассказывала о плане убийства на празднике у Турчинова
скриншот из видео

Напомним, 22 марта генпрокурор Юрий Луценко во время представления материалов дела Савченко в Верховной Раде обнародовал видео, в котором, в частности наемники РФ просили Надежду Савченко выдать им секретаря СНБО в случае удачного завершения военного переворота в Украине.

ГПУ обнародовала видеодоказательства на Савченко
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Ранее, Регламентный комитет ВР дал добро на снятие неприкосновенности с Савченко, а также на задержание и арест.

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Теги: ДНР, Захарченко, Турчинов, Савченко, переворот
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Комментариев (3)
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realkarta    22.03.2018, 13:58
Оценка:  -4
realkarta
Да куда его отдавать
Он если без охраны в Киеве выйдет,его грохнут в первой же подворотне из благодарности
ShakhterDonetsk    22.03.2018, 14:05
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
Это вам так на вашей россии кажется. Просто вас там всех очень сильно контузило телевизором.
ShakhterDonetsk    22.03.2018, 13:55
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
Надюху кто то свой из фсбешников слил. Ну кто там еще мог вести записи ? Такая зрада от рассейских друзей-товарищей по оружию . Прсто капец.
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