ГПУ: Главарь ДНР просил Савченко отдать Турчинова

По словам Савченко, это была личная просьба Захарченко "за войну на Донбассе и за все остальное".

Главарь пророссийских боевиков ДНР Александр Захарченко просил у Надежды Савченко и Владимира Рубана передать ему секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова после переворота.

Читай также: “Вспомни свои слова на Майдане!“ Как ругались Савченко и Луценко

Об этом говорится в материалах Генеральной прокуратуры, обнародованных в зале Верховной Рады.

“Просьба Турчинова им лично отдать. Я говорю: просьба будет, проще нам самим с ним разобраться. Ну это была личная просьба этого, Захара, за войну в Донбассе и за все остальное, за его приказы“, - говорила Савченко при беседе с одним из свидетелей.

Ранее Савченко рассказывала о плане убийства на празднике у Турчинова скриншот из видео

Напомним, 22 марта генпрокурор Юрий Луценко во время представления материалов дела Савченко в Верховной Раде обнародовал видео, в котором, в частности наемники РФ просили Надежду Савченко выдать им секретаря СНБО в случае удачного завершения военного переворота в Украине.

ГПУ обнародовала видеодоказательства на Савченко 0:00 / 28:02

Ранее, Регламентный комитет ВР дал добро на снятие неприкосновенности с Савченко, а также на задержание и арест.