В Харьковской области поймали трех агентов Генштаба ВС РФ

Одним из российских информаторов оказался действующий офицер Нацполиции.

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Сотрудники контрразведки СБУ пресекли деятельность агентурно-информаторськой сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ в Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.

Оперативники установили, что в состав сети входило три местных жителей, один из которых был действующим офицером Нацполиции в Харьковской области.

“При проведении следственных действий сотрудники СБУ задокументировали связь участников агентурной сети с ГУ ГШ ВС РФ, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Злоумышленники также передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции“, – говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факт выполнения ими задач в интересах спецслужб РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ч.1 ст.111 УК Украины).

На Харьковщине СБУ пресекла деятельность агентурной сети... 0:00 / 00:57

Напомним, Служба безопасности Украины 24 января сообщила, что разоблачила группу шпионов оккупационных сил РФ, использовавших для своей подрывной деятельности соцсети.