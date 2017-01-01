Смерть Волошина: открыто дело о доведении до самоубийства

Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало уточнил, что это дополнительная квалификация в деле.

По факту гибели исполняющего обязанности руководителя Николаевского аэропорта и героя-летчика АТО Владислава Волошина открыто уголовное производство о доведении до самоубийства.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает УНИАН.

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“Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства по статье 120 Уголовного кодекса Украины Доведение до самоубийства“, - сказал пресс-секретарь.

Он также отметил, что решение было принято из-за имеющейся в СМИ информации, уточнив, что это дополнительная квалификация по этому делу.

Напомним, 21 марта в Николаеве прошли похороны летчика-ветерана Владислава Волошина. В тоже время, в Киеве на улице Банковой возле здания Администрации президента националисты провели акцию в честь Волошина, на которой требовали уволить главу Николаевской обладминистрации Алексея Савченко, чьи действия могли привести к самоубийству летчика.

Ранее, 20 марта, под стенами Николаевской ОГА сотни местных жителей требовали отставки главы Алексея Савченко из-за суицида Волошина.