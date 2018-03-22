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Против ареста Савченко проголосовали десять депутатов

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 6
7 из 10 голосов принадлежали депутатам Оппозиционного блока.
7 из 10 голосов в поддержку Савченко поступили из оппозиции
7 из 10 голосов в поддержку Савченко поступили из оппозиции
УНИАН

В четверг, 22 марта стало известно, что фракция Оппозиционного блока дала 7 из 10 голосов против ареста народного депутата Надежды Савченко. 

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Соответствующее предложение сегодня рассмотрели в Парламенте. Генпрокуратура подала представление на арест Надежды Савченко и снятие с нее депутатской неприкосновенноти. В результате рассмотрения представления Савченко была задержана СБУ на выходе из Верховной Рады.

Однако нашлись и те, кто отдал свои голоса против этого предоставления. Результаты поименного голосования свидетельствуют о том, что Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин, Евгений Балицкий, Вадим Рабинович, Николай Скорик и Игорь Шурма не поддержали решение генпрокурора.

Проголосовали против ареста нардепа также Аркадий Корнацкий и Вадим Кривохатько из БПП и внефракционный депутат Евгений Мураев.

Воздержались Виктор Балога, Яков Безбах, Владимир Литвин, Сергей Мельничук (все - внефракционные), Василий Гуляев, Антон Киссе (оба из Видродження).

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Напомним, сегодня, 22 марта, решением Верховной Рады Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали. Она подозревается в подготовке терактов.

За разрешение на привлечение к ответственности проголосовали 291 депутат. За разрешение на задержание - 277 депутатов. За разрешение на арест - 268 депутатов. 

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Теги: Савченко, Верхновная Рада Украины, Оппозиционный блок, голосовавние, арест
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Комментариев (6)
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i-majesty    22.03.2018, 16:38
Оценка:  0
i-majesty
Ну всё понятно
Из_бана    22.03.2018, 15:37
Оценка:  -2
Из_бана
Ба! Знакомые все лица!
Ипатий    22.03.2018, 14:59
Оценка:  0
Ипатий
Вот кто есть врагами Украины !!!
Doriаn_    22.03.2018, 15:21
Оценка:  +3
Doriаn_
Особенно порадовал Рабинович.
Rikstal    22.03.2018, 15:29
Оценка:  +3
Rikstal
Рабинович - это понятно, потролить лохов - чисто еврейские штучки!
andan    22.03.2018, 15:30
Оценка:  +1
andan
Как минимум 291 нардеп.
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