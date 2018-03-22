Против ареста Савченко проголосовали десять депутатов

7 из 10 голосов принадлежали депутатам Оппозиционного блока.

7 из 10 голосов в поддержку Савченко поступили из оппозиции УНИАН

В четверг, 22 марта стало известно, что фракция Оппозиционного блока дала 7 из 10 голосов против ареста народного депутата Надежды Савченко.

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Соответствующее предложение сегодня рассмотрели в Парламенте. Генпрокуратура подала представление на арест Надежды Савченко и снятие с нее депутатской неприкосновенноти. В результате рассмотрения представления Савченко была задержана СБУ на выходе из Верховной Рады.

Однако нашлись и те, кто отдал свои голоса против этого предоставления. Результаты поименного голосования свидетельствуют о том, что Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин, Евгений Балицкий, Вадим Рабинович, Николай Скорик и Игорь Шурма не поддержали решение генпрокурора.

Проголосовали против ареста нардепа также Аркадий Корнацкий и Вадим Кривохатько из БПП и внефракционный депутат Евгений Мураев.

Воздержались Виктор Балога, Яков Безбах, Владимир Литвин, Сергей Мельничук (все - внефракционные), Василий Гуляев, Антон Киссе (оба из Видродження).

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Напомним, сегодня, 22 марта, решением Верховной Рады Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности и задержали. Она подозревается в подготовке терактов.

За разрешение на привлечение к ответственности проголосовали 291 депутат. За разрешение на задержание - 277 депутатов. За разрешение на арест - 268 депутатов.