Рада признала недействительными выборы РФ в Крыму

255 депутатов проголосовали за нелегитимность и ничтожность российских выборов на территории Крыма.

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В четверг, 22 марта, Верховная Рада приняла постановление о нелегитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины – Автономной Республике Крым и городе Севастополь, сообщает УНИАН.

Соответствующее решение поддержали своими голосами 255 народных депутатов. В парламенте призвали международное сообщество к применению дополнительных санкций против РФ и персональные ограничения против тех, кто организовывал и проводил нелегитимные “выборы Путина“ на территории оккупированного Крыма.

“Результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий. Они также никоим образом не могут свидетельствовать или каким-то образом быть использованы как показания любого изменения статуса временно оккупированных территорий Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополь, определенного Конституцией и законами Украины“, - говорится в заявлении.

Отметим, что в Раду ранее внесли другой проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ в целом. Авторы проекта - лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак и депутат от этой политсилы Георгий Логвинский. Представитель президенота в ВР Ирина Луценко тот проект раскритиковала. Против также выступил МИД.

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Напомним, по результатам так называемых “выборов“ в Крыму Путин набрал более 90% . А 19 марта Украина передала ЕС список лиц, причастных к противоправным выборам.