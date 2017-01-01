На Волыни 4-летняя девочка из ружья выстрелила в свою сестру

Врачи никаких прогнозов давать пока не берутся.

3-летняя девочка была ранена в висок volynnews.com

В одном из сел Ратновского района Волынской области произошел трагический случай - 4-летняя девочка случайно выстрелила в голову своей 3-летней сестре.

Об этом сообщает местное агентство Волынские новости.

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По предварительным данным, детей дома оставили на дедушку, но он недоглядел: старшая сестра взяла в руки пневматическую винтовку, из которой выстрелила 3-летней сестре в голову. В результате выстрела ребенок получил проникающее пулевое ранение в правый висок.

Отмечается, что пострадавшую в тяжелом состоянии забрала “скорая“ и доставила в областную больницу.

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Заместитель генерального директора Волынского областного детского территориального медицинского объединения по хирургической работе Игорь Дородных рассказал, что ночью девочку прооперировали. Операция прошла успешно, однако никаких прогнозов врачи давать пока не берутся.

В полиции подробности трагедии не комментируют.

Напомним, 15 января на Волыни подросток случайно застрелил друга из ружья.