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Задержан мужчина, предупреждавший о "теракте" в Раде

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В день, когда в Верховной Раде рассматривался вопрос об аресте Надежды Савченко, неизвестный позвонил в полицию и предупредил о теракте, который якобы готовился в парламенте.
Ранее мужчина уже попадал в поле зрения работников правоохранительных органов
Ранее мужчина уже попадал в поле зрения работников правоохранительных органов
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в четверг, 22 марта, правоохранители задержали мужчину, который по телефону сообщил полиции о том, что он якобы готовит теракт в Верховной Раде в поддержку Надежды Савченко. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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“Сегодня, 22 марта, столичным работникам правоохранительных органов поступила информация от неизвестного о террористическом акте в Верховной Раде Украины в поддержку народного депутата“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники правоохранительных органов тщательно обследовали территорию, прилегающую к ВР, никаких опасных предметов там выявлено не было.

Позже полиция установила личность звонившего мужчины и задержала его. Им оказался 40-летний житель столицы, которого задержали на улице Вербицкого в Дарницком районе Киева.

В полиции сообщили, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения работников правоохранительных органов за совершение разных административных правонарушений. Свой поступок он объяснить четко не смог.

Происшествие надлежащим образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

Задержан мужчина, предупреждавший о "теракте" в Раде
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Ранее Верховная Рада  дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного депутата Надежды Савченко.

Утром этого же дня сообщалось, что в Киеве на станции метро задержали мужчину с тротиловой шашкой.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, теракт, полиция
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