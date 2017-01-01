В Украине уровень преступности выше, чем в 90-х – ветеран УБОП

Валерий Кур утверждает, что преступность перестала быть "изысканной". Бандиты стали примитивней.

Преступность в Украине скатилась до уровня бандитизма, но бороться с ней все равно некому. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций заявил первый начальник Управления криминальной разведки УБОП Валерий Кур, сообщает УНН.

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По его словам, сегодня уровень организованной преступности в стране “поднялся до такой степени высоко, что он превзошел 90-е“.

Также, Кур отметил, что справляться с ней некому, так как реальных профессионалов в правоохранительных органах осталось очень мало.

“Их (профессионалов, — ред.) очень мало и они еле-еле справляются. Я думаю, что некому делать, никакой реформы нет. Некому справляться с борьбой с преступностью. А она упрощается. До примитивизма. Сегодня не классифицируется она, не превращается в очень изысканную, сложную, она упрощается. Бандитизм. Самый простой. Есть два человека, есть оружие. Все, можно идти грабить что угодно. Население за двадцать долларов. Или какой-то банк за тысячу долларов“, — сказал бывший работник милиции.

Ранее первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявлял, что согласно статистике совершенных и раскрытых намеренных убийств за последних 20 лет в Украине уровень преступности не соответствует ситуации 1990-х годов.