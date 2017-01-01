В Черкасской области отец избил двухмесячную дочь

Двухмесячная девочка сейчас находится в реанимации, горе-отцу грозит до 8 лет тюрьмы.

Мать ребенка утверждает, что в это время выходила в магазин ch.npu.gov.ua

В Черкасской области мужчина избил свою двухмесячную дочку. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“В дежурную часть Корсунь-Шевченковского отделения полиции поступило сообщение от работников одной из больниц города об избиении двухмесячного ребенка. К ним обратилась 19-летняя мать младенца. При обследовании ребенка врачи обнаружили у нее многочисленные телесные повреждения“, - говорится в сообщении.

По словам матери ребенка, избиение произошло, пока она ходила в магазин.

“Как она объясняет, сразу не обратилась к врачам, потому что ей запретил сожитель. Когда ребенку стало хуже, женщина поехала к врачам“, - рассказали в полиции.

Задержанный по месту жительства мужчина признался в содеянном.

“Отец ребенка рассказал, что остался с ребенком сам, он начал плакать, и он не мог его успокоить, потому встряхнул и ударил несколько раз по голове“, - передают в пресс-службе.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде до восьми лет лишения свободы.

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