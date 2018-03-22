Порошенко прокомментировал задержание Савченко

Президент поблагодарил офицеров ВСУ за то, что они не поддались на провокации и проинформировали "о преступных замыслах агрессора и пятой колонны".

Порошенко поблагодарил СБУ и ГПУ за спасенные жизни УНИАН

Президент Порошенко прокомментировал задержание народного депутата Надежды Савченко и отметил, что провальная цель российской спецоперации заключалась в том, чтобы посеять хаос и уничтожить Украину.

Об этом он написал в своем Facebook.

Читай также: ГПУ: Главарь ДНР просил Савченко отдать Турчинова

“Цель российской спецоперации - посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем, только объединившись“, - подчеркнул Порошенко.

Он поблагодарил сотрудников СБУ и ГПУ “за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов“.

“Также благодарю офицеров Вооруженных Сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны“, - отметил президент.

Напомним, 22 марта Верховная Рада удовлетворила представление ГПУ и проголосовала за снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко.

Позднее, следователь СБУ задержал депутата Савченко прямо в помещении Верховной Рады и вручил ей в руки подозрение, после чего они направились на допрос в изолятор СБУ.