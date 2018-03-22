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Порошенко прокомментировал задержание Савченко

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 4
Президент поблагодарил офицеров ВСУ за то, что они не поддались на провокации и проинформировали "о преступных замыслах агрессора и пятой колонны".
Порошенко поблагодарил СБУ и ГПУ за спасенные жизни
Порошенко поблагодарил СБУ и ГПУ за спасенные жизни
УНИАН

Президент Порошенко прокомментировал задержание народного депутата Надежды Савченко и отметил, что провальная цель российской спецоперации заключалась в том, чтобы посеять хаос и уничтожить Украину.

Об этом он написал  в своем Facebook.

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“Цель российской спецоперации - посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем, только объединившись“, - подчеркнул Порошенко.

Он поблагодарил сотрудников СБУ и ГПУ “за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов“.

“Также благодарю офицеров Вооруженных Сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны“, - отметил президент. 

Напомним, 22 марта Верховная Рада удовлетворила представление ГПУ и проголосовала за снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко.

Позднее, следователь СБУ задержал депутата Савченко прямо в помещении Верховной Рады и вручил ей в руки подозрение, после чего они направились на допрос в изолятор СБУ. 

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Теги: Порошенко, Савченко, арест
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Комментариев (4)
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Trillioner    22.03.2018, 17:17
Оценка:  +5
Trillioner
Это ты, тв.арь уничтожаешь Украину. Хр.ен тебе на большой лопате.
Trillioner    22.03.2018, 17:16
Оценка:  +3
Trillioner
С тобой тва.рь мы, Украинцы, объединяться не будем. Уж.ре.шся
Vasya_iz_Ivanovo    22.03.2018, 17:05
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Украина newsmaker
Vasya_iz_Ivanovo    22.03.2018, 17:06
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Это, типа комплимент!
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