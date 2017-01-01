В Харькове 12-летний школьник совершил самоубийство

До отчаяния ребенка довело банальное обстоятельство - во время прогулок с друзьями у него никогда не было денег.

В школе все шокированы произошедшим, Вася был веселым и хорошо учился kh.vgorode.ua

В Немышлянском районе Харькова 20 марта произошла трагедия - 12-летний подросток покончил жизнь самоубийством из-за отсутствия карманных денег. Как выяснилось, отец мальчика работает учителем в школе, а мать ушла из семьи 5 лет назад.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, около 19:30 отец нашел своего сына в петле из ремня на перекладине.

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Как уточняет NewsRoom со ссылкой на старшего инспектора отдела ювенальной превенции Национальной полиции в Харьковской области Константина Шеремета, мальчик оставил предсмертную записку, в которой написал, что устал, причина его поступка – отсутствие карманных денег во время прогулок с друзьями.

В школе №72, где учился Вася Шептуха, шокированы случившимся, уточняет местное издание Вгороде. Говорят, что мальчик был веселым и жизнерадостным, хорошо учился, занимался спортом и дружил со сверстниками.

“Мальчик очень любил своего папу. И то, что причиной самоубийства называют нехватку денег — это очень странно. Я не могу сказать, что Вася в чем-то нуждался - был накормлен, одет, все мероприятия и экскурсии отец всегда оплачивал“, — говорит директор учебного заведения Галина Богач.

Мальчик занимался спортом, у него было много друзей kh.vgorode.ua

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 января 12-летний школьник погиб от удушения в парке Софиевка.