В Харькове 12-летний школьник совершил самоубийство
В Немышлянском районе Харькова 20 марта произошла трагедия - 12-летний подросток покончил жизнь самоубийством из-за отсутствия карманных денег. Как выяснилось, отец мальчика работает учителем в школе, а мать ушла из семьи 5 лет назад.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
По информации правоохранителей, около 19:30 отец нашел своего сына в петле из ремня на перекладине.
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Как уточняет NewsRoom со ссылкой на старшего инспектора отдела ювенальной превенции Национальной полиции в Харьковской области Константина Шеремета, мальчик оставил предсмертную записку, в которой написал, что устал, причина его поступка – отсутствие карманных денег во время прогулок с друзьями.
В школе №72, где учился Вася Шептуха, шокированы случившимся, уточняет местное издание Вгороде. Говорят, что мальчик был веселым и жизнерадостным, хорошо учился, занимался спортом и дружил со сверстниками.
“Мальчик очень любил своего папу. И то, что причиной самоубийства называют нехватку денег — это очень странно. Я не могу сказать, что Вася в чем-то нуждался - был накормлен, одет, все мероприятия и экскурсии отец всегда оплачивал“, — говорит директор учебного заведения Галина Богач.
По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 22 января 12-летний школьник погиб от удушения в парке Софиевка.