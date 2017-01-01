Судью из Торецка уволили за кражу чая и часов из магазина

Высший совет правосудия решил привлечь судью к дисциплинарной ответственности.

Высший совет правосудия уволил судью Торецкого (ранее, до переименования - Дзержинского) городского суда Донецкой области Оксану Бухтиярову за кражу чая и часов в магазине в рабочее время.

Об этом сообщает пресс-служба совета.

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Так в четверг, 22 март а, ВСП рассмотрел вопрос увольнения судьи на основании решения Третьей дисциплинарной палаты от 24 января. В указанном обращении и приложенных материалах говорилось о совершении Бухтияровой неправомерных действий, а именно - тайного завладения товарами в магазине.

В частности, указано, что 14 апреля 2016 года в рабочее время судья находилась в магазине в городе Святогорске Донецкой области и вынесла за пределы его охраняемой территории коробку с пакетом чая и часами.

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“Эти действия были совершены с сокрытием от работников магазина - банка с чаем положена в сумку и прикрыта сверху предметом одежды. Указанное обстоятельство подтверждается видеозаписью событий, а также выявлением коробки с чаем соответствующей марки и часами в дальнейшем в сумке Бухтияровой“, - сказано в сообщении пресс-службы.

Высший совет правосудия решил за это привлечь Бухтиярову к дисциплинарной ответственности и уволить.

Напомним, 6 февраля в суд передали дело ограбления с участием сына депутата.