Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинские ПВО привели готовность из-за провокаций боевой авиации РФ

Комментариев: 2
Российские истребители и бомбардировщики второй раз за месяц были замечены в районе Черного моря, близ украинских границ.
Украинские ПВО готовы дать отпор
Украинские ПВО готовы дать отпор
informnapalm.org

Командование воздушных сил ВСУ привело в боевую готовность силы и средства украинской ПВО после очередной провокации боевой авиации РФ в районе Черного моря. 

Об этом сообщает командование на странице в Facebook. 

“Второй раз за месяц зафиксированы провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточной и южной воздушной границы Украины“, - говорится в сообщении.

Читай также: РФ объявила об успешном испытании Су-57 в Сирии

Командование отмечает, что ПВО приведены в готовность для оказания отпора, в случае атаки вражеской авиации.

“Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 километров, до береговой линии со стороны Черного моря с последующим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгарии и Республики Турции“, - уточнают в ВС.

Авиация РФ проводит полеты по периметру Черного моря
Авиация РФ проводит полеты по периметру Черного моря
facebook.com/kpszsu

В воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей были замечена группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом, в сопровождении пары российских истребителей Су-30, которые отрабатывали условные задачи по нанесению ударов.

Читай также: Болгария отклонила жалобу Украины по сделке о ремонте МиГ-29

В воздушных силах считают, что боевая авиация РФ осуществляет полеты с целью отработки блокады пролива Босфор, что является реакцией на на проведение очередного этапа командно штабных тренировок в ВС ВСУ.

Напомним, 15 февраля командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российские бомбардировщики и истребители во время тренировок украинской авиации вылетели с аэродромов, максимально приблизившись к восточной границе Украины.

Поделись:
Теги: ВСУ, ПВО, граница, Черное море, Россия, РФ, ВКС РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
PereZX    22.03.2018, 18:44
Оценка:  +3
PereZX
прилетали Надю поддержать?
Ехидный    22.03.2018, 19:13
Оценка:  0
Ехидный
Стопудово. В Украине для этого уже дураков нет
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь