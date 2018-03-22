Украинские ПВО привели готовность из-за провокаций боевой авиации РФ

Российские истребители и бомбардировщики второй раз за месяц были замечены в районе Черного моря, близ украинских границ.

Командование воздушных сил ВСУ привело в боевую готовность силы и средства украинской ПВО после очередной провокации боевой авиации РФ в районе Черного моря.

Об этом сообщает командование на странице в Facebook.

“Второй раз за месяц зафиксированы провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточной и южной воздушной границы Украины“, - говорится в сообщении.

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Командование отмечает, что ПВО приведены в готовность для оказания отпора, в случае атаки вражеской авиации.

“Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 километров, до береговой линии со стороны Черного моря с последующим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгарии и Республики Турции“, - уточнают в ВС.

Авиация РФ проводит полеты по периметру Черного моря facebook.com/kpszsu

В воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей были замечена группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом, в сопровождении пары российских истребителей Су-30, которые отрабатывали условные задачи по нанесению ударов.

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В воздушных силах считают, что боевая авиация РФ осуществляет полеты с целью отработки блокады пролива Босфор, что является реакцией на на проведение очередного этапа командно штабных тренировок в ВС ВСУ.

Напомним, 15 февраля командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российские бомбардировщики и истребители во время тренировок украинской авиации вылетели с аэродромов, максимально приблизившись к восточной границе Украины.