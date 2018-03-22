FreeSavchenko? Реакция соцсетей на задержание Савченко

Савченко задержали и отправили в изолятор ровно два года после того, российский суд приговорил летчицу к 22 годам тюрьмы.

Савченко из российской тюрьмы спустя два года угодила в украинскую ria.ru

В четверг, 22 марта, Верховная Рада дала разрешение на снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко и разрешила арестовать нардепа.

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Еще накануне в ГПУ опасались, что депутаты – бывшие комбаты – не проголосуют за задержание и арест бывшей летчицы. Но опасения оказались напрасными, поскольку союзников у Савченко не осталось. Во время выступлений почти все депутаты поверили генпрокурору Юрию Луценко в то, что Савченко, совместно с Владимиром Рубаном собирались осуществить серию терактов в центре Киева. Целью Савченко и Рубана, по словам Луценко, был государственный переворот.

Символично, что ровно два года назад, 22 марта 2016 года, российский суд приговорил Савченко к 22 годам. Это совпадение заметили многие.

Ознакомиться с реакцией депутатов и далеких от политики людей на данное событие в соцсетях предложило издание Украинская правда и другие СМИ.

К примеру, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба согласен с тем, что Савченко готовила действительно страшное преступление.

Кулеба о Савченко facebook.com/dmytro.kuleba

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко вспомнила, как освобождали Савченко, как она чувствовала себя разочарованной и опустошенной.

Геращенко о Савченко facebook.com/iryna.gerashchenko

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пишет, что вопрос Савченко - это вопрос психологического здоровья.

Останню крапку у питанні Надії Савченко поставить слідство. Але я вважаю, що це питання психологічного здоров'я. Хочу подякувати СБУ, Збройним силам України, які провели операцію з виявлення намірів цього жахливого теракту. Вважаю, що Парламент прийняв адекватне рішення. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 марта 2018 г.

Некоторые пользователи соцсетей не могут удержаться от злорадства и напоминают о том, что Савченко только два года назад отсидела в России.

Век воли не видать



Спустя два года после того как российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения, Героя Украины задержали по подозрению в подготовке теракта в Раде. Ей может грозить пожизненное заключение. Бинго😁 pic.twitter.com/sJBB0Lp7Jy — Екатерина Галахова (@galakhova71) 22 марта 2018 г.

ШОК!!

Надю Савченко арестували!!!



А НЕХ БЫЛО ПЛАКАТ В РАДЕ СРЫВАТЬ😂😂😂 pic.twitter.com/sV4HfAsPtv — свободное_небо✈️✈️✈️ (@svonebo) 22 марта 2018 г.

Денис Бигус приводит слова Юлии Тимошенко о Савченко (которые она, конечно, не говорила - это стеб).

Некоторые сетуют на то, что у депутатов Верховной Рады, которые отстаивали освобождение Савченко 2 года назад, не хватило смелости дать ей пощечину за всех.

facebook.com/ukrdav

Журналистка Анна Гопко призывает вынести из этого урок.

Кто-то приравнивает арест Савченко к приходу весны.

Савченко заарештували і відразу потепліло, дива! - весна так довго чекала Надію ... — Alexvorontsov (@mk_news) 22 марта 2018 г.

Журналист Мустафа Найем пишет: “За это надо сажать!“

В соцсетях также разгоняют новость, что якобы в Европарламенте призвали освободить Савченко, как два года назад. Боты уже возродили хештег #FreeSavchenko.

Другие мнения о задержании Савченко:

facebook.com/sergey.fursa

facebook.com/victor.tregubov.5

Савченко - это как стихийное бедствие. То есть всегда напор, лавина, перетурбации, огонь, искры и селевые потоки, но все это трудно поддается однозначной этико-правовой оценке. А вообще нацеленность человека посидеть в тюрьмах всех стран мира заслуживает уважения сама по себе. — Сергей Усатов (@sergusatov) 22 марта 2018 г.

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Напомним, за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко проголосовал 291 нардеп. Десять человек голосовали против ареста.

Савченко задержали прямо в Раде. Она пешком, не в автозаке, в сопровождении толпы пошла в изолятор.