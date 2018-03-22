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#FreeSavchenko? Реакция соцсетей на задержание Савченко

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 4
Савченко задержали и отправили в изолятор ровно два года после того, российский суд приговорил летчицу к 22 годам тюрьмы.
Савченко из российской тюрьмы спустя два года угодила в украинскую
Савченко из российской тюрьмы спустя два года угодила в украинскую
ria.ru

В четверг, 22 марта,  Верховная Рада дала разрешение на снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко и разрешила арестовать нардепа.

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Еще накануне в ГПУ опасались, что депутаты – бывшие комбаты – не проголосуют за задержание и арест бывшей летчицы.  Но опасения оказались напрасными, поскольку союзников у Савченко не осталось. Во время выступлений почти все депутаты поверили генпрокурору Юрию Луценко в то, что Савченко, совместно с Владимиром Рубаном собирались осуществить серию терактов в центре Киева. Целью Савченко и Рубана, по словам Луценко, был государственный переворот.

Символично, что ровно два года назад, 22 марта 2016 года, российский суд приговорил Савченко к 22 годам. Это совпадение заметили многие.

Ознакомиться с реакцией депутатов и далеких от политики людей на данное событие в соцсетях предложило издание Украинская правда и другие СМИ.

К примеру, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба согласен с тем, что Савченко готовила действительно страшное преступление.

Кулеба о Савченко
Кулеба о Савченко
facebook.com/dmytro.kuleba

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко вспомнила, как освобождали Савченко, как она чувствовала себя разочарованной и опустошенной.

Геращенко о Савченко
Геращенко о Савченко
facebook.com/iryna.gerashchenko

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пишет, что вопрос Савченко - это вопрос психологического здоровья. 

Некоторые пользователи соцсетей не могут удержаться от злорадства и напоминают о том, что Савченко только два года назад отсидела в России.

Денис Бигус приводит слова Юлии Тимошенко о Савченко (которые она, конечно, не говорила - это стеб).

Некоторые сетуют на то, что у депутатов Верховной Рады, которые отстаивали освобождение Савченко 2 года назад, не хватило смелости дать ей пощечину за всех.

facebook.com/ukrdav

Журналистка Анна Гопко призывает вынести из этого урок.

Кто-то приравнивает арест Савченко к приходу весны.

 

Журналист Мустафа Найем пишет: “За это надо сажать!“

В соцсетях также разгоняют новость, что якобы в Европарламенте призвали освободить Савченко, как два года назад. Боты уже возродили хештег #FreeSavchenko.

Другие мнения о задержании Савченко:

facebook.com/sergey.fursa

facebook.com/victor.tregubov.5

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Напомним, за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко проголосовал 291 нардеп. Десять человек голосовали против ареста

Савченко задержали прямо в Раде. Она пешком,  не в автозаке, в сопровождении толпы пошла в изолятор.

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Теги: Савченко, задержание Савченко, реакция соцсетей
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Комментариев (4)
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Из_бана    22.03.2018, 19:04
Оценка:  -2
Из_бана
Улыбнула реакция Юли. Вместо того, чтобы отвечать за своего депутата, она продолжает на ней пиариться.
Ехидный    22.03.2018, 19:12
Оценка:  +2
Ехидный
Там ясно написано, что это стёб. Я не фанат Жульки, но читать нужно внимательно
Колишній-східняк    22.03.2018, 19:19
Оценка:  0
Колишній-східняк
Опять -таки, Надя уже позафракційна.
Колишній-східняк    22.03.2018, 18:42
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Мавпа з гранатою - герой України.
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