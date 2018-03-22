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В ЕС отреагировали на задержание Савченко

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 2
Не исключено, что в Европейском парламенте будут призывать к освобождению задержанной Надежды Савченко. Однако, сейчас на Западе пока только наблюдают за ситуацией.
Глава Европарламента Антонио Таяни
Глава Европарламента Антонио Таяни
Getty Images

В Европейском парламенте заявили, что будут наблюдать за развитием ситуации с задержанием Надежды Савченко в Украине. Об этом в четверг, 22 марта, сказал глава ЕП Антонио Таяни на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС, сообщает РИА Новости Украина.

Кроме того, в Европарламенте не исключили, что будут призывать освободить Савченко.

“Мы посмотрим, что происходит. Нам нужно будет (посмотреть) на то, каковы факты, и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению“, - сказал Таяни.

Ранее Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. Вскоре ее задержали сотрудники СБУ.

Позже стало известно, что в четверг суд не станет избирать меру пресечения Надежде Савченко и сегодняшнюю ночь она в любом случае проведет в СИЗО.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Савченко, Европарламент, задержание, Надежда Савченко
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Комментариев (2)
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Dnepr_Dnepr    22.03.2018, 22:20
Оценка:  -1
Dnepr_Dnepr
не-не ,вы не путайте. когда она сидела в раше это было недемократично, а тут все в порядке и по еуропэйськы
Колишній-східняк    22.03.2018, 21:25
Оценка:  0
Колишній-східняк
Всё верно: если доказательства будут неубедительными для суда, они будут призывать мавпочку освободить. Таков принцип презумпции невиновности.
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