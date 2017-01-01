Львов откажется от маршруток
Маршрутки во Львове заменят троллейбусы, электроавтобусы и автобусы с большей пассажировместимостью, которые будут курсировать по четко определенному графику.
Депутаты городского совета Львова в четверг, 22 марта, поддержали электронную петицию об отказе от маршруток. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
"Городской совет принял решение поддержать электронную петицию "Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы!".
Однако, депутаты внесли правки относительно сроков, отложив полный отказ от маршруток на пять лет вместо двух.
Теперь мэрия должна подготовить дорожную карту по решению вопросов, поднятых в электронной петиции.
Ранее в Киеве нашли десять нелегальных автобусных перевозчиков.
Напомним, проверки столичных перевозчиков начались 19 февраля.
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