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Львов откажется от маршруток

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Маршрутки во Львове заменят троллейбусы, электроавтобусы и автобусы с большей пассажировместимостью, которые будут курсировать по четко определенному графику.
Львов перейдет на электротранспорт
Львов перейдет на электротранспорт
city-adm.lviv.ua

Депутаты городского совета Львова в четверг, 22 марта, поддержали электронную петицию об отказе от маршруток. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Городской совет принял решение поддержать электронную петицию "Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы!".

Однако, депутаты внесли правки относительно сроков, отложив полный отказ от маршруток на пять лет вместо двух.

Теперь мэрия должна подготовить дорожную карту по решению вопросов, поднятых в электронной петиции.

Ранее в Киеве нашли десять нелегальных автобусных перевозчиков.

Напомним, проверки столичных перевозчиков начались 19 февраля.

 

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Теги: Львов, транспорт, горсовет, маршрутка, петиция
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Источник: korrespondent.net

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