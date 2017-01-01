Дело Савченко: стало известно, когда будет суд

Меру пресечения народному депутату изберут в пятницу утром. Об этом сообщил ее адвокат. Заседание пройдет в Шевченковском райсуде.

Савченко могут арестовать уже в пятницу утром

Заседание суда по избранию меры пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко состоится в пятницу, 23 марта, примерно в 9:00. Об этом во время брифинга сообщил адвокат нардепа Дмитрий Бугай, передает УНН.

Отмечается, что заседание состоится в Шевченковском райсуде.

"Генпрокурор Юрий Луценко предъявил подозрение Савченко, после этого было задержание ее в порядке статьи 208, проведен допрос, и завтра, ориентировочно на 9:00, будет заседание в Шевченковском райсуде с целью избрания меры пресечения", заявил адвокат.

Он также сообщил, что следствие требует избрать меру пресечения в виде ареста.

"Следствие ходатайствует, при поддержке ГПУ, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы получили представление с приложениями, будем сейчас ночью изучать его и пытаться реагировать ", - сообщил Бугай.

Ранее сообщалось, что Савченко грозит арест без возможности залога.

Как сообщалось, в четверг суд не станет избирать меру пресечения Надежде Савченко и сегодняшнюю ночь она в любом случае проведет в СИЗО.

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