Боеготовность воздушных сил ВСУ снята

Ранее днем 22 марта истребительная и бомбардировочная авиация РФ приблизилась максимально близко к воздушной границе Украины у Черного моря.

Представитель командования воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский сообщил, что боевая готовность, в которую 22 марта привели противовоздушную оборону украинской армии, снята, передает Громадское радио.

"Степень боевой готовности, которая была объявлена, уже снята", – заявил Струтинский и добавил, что воздушные силы остаются на постоянном дежурстве.

"Сегодня силы и средства были приведены в боевую готовность, были готовы к отражению (атаки российской авиации, – ред.) и поражению воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства", – подчеркнул представитель ВСУ.

Напомним, в четверг, 22 марта, украинская противовоздушная оборона была приведена в боевую готовность после провокаций российской авиации вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet