Итоги 22 марта: Задержание Савченко и платные дороги

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки .

Главные новости и события 22 марта:

Савченко лишили неприкосновенности и задержали



Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента одобрил представление генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Парламент поддержал решение комитета и лишил Савченко неприкосновенности.



После этого СБУ задержала нардепа прямо в здании Рады и доставила в СИЗО (точнее, Савченко сама пошла пешком в изолятор). Генпрокурор подписал и объявил Савченко подозрение в присутствии адвоката. Ей грозит арест без возможности внесения залога.





Порошенко подписал закон о платных дорогах



Президент Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог.



Подписанный документ предусматривает передачу в концессию только тех участков дорог, которые будут строиться, а не уже построенные. Максимальный размер платы за разовый проезд по таким дорогам будет устанавливать Кабмин.



Автомобильные дороги или их участки, по закону, относят к разряду платных только при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств по бесплатным автомобильным дорогам.

Лидеры ЕС поддержали обвинения Британии против России

Глава Евросовета Дональд Туск заявил после встречи в Брюсселе, что лидеры стран ЕС считают “крайне вероятной“ ответственность России за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. По его словам, иного “правдоподобного объяснения“ случившемуся нет.

Некоторые страны Евросоюза обсуждают возможность высылки российских дипломатов, как этот сделал Лондон.



В США одобрили увеличенную финансовую помощь Украине



Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором предусмотрены расходы на поддержку Украины в размере 620,7 миллиона долларов. Сумма помощи увеличилась по сравнению с прошлым годом.



Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Китая



Президент США Дональд Трамп подписал документ, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список китайских товаров, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к китайской стороне в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.



Воздушные силы Украины были приведены в полную боеготовность из-за действий РФ



Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что украинская противовоздушная оборона была приведена в боеготовность после провокаций российской авиации вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.



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Отмечается, что боевая авиация РФ совершила вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины у Черного моря.



Британский совет объявил о прекращении работы в РФ



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Британский совет сообщил о прекращении своей деятельности в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел РФ.



Верховная Рада признала нелегитимными российские выборы в Крыму



Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России на территории аннексированного Крыма. За принятие проекта постановления проголосовали 255 депутатов.



Согласно документу, результаты данного незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий.