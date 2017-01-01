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Во Львовской области полицейский погорел на взятке

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Оперуполномоченный криминальной полиции Мостицкого районного отделения требовал деньги от мужчины за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество.
Полицейского задержали на одном из автосервисов райцентра
Полицейского задержали на одном из автосервисов райцентра
Пресс-центр СБУ

Во Львовской области силовики задержали во время получения взятки полицейского. Как сообщает пресс-центр СБУ, задержан оперуполномоченный криминальной полиции Мостицкого районного отделения полиции Львовской области.

"Правоохранители установили, что старший лейтенант требовал с местного жителя 300 долл. за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество. Сотрудники СБ Украины задержали полицейского на одном из автосервисов райцентра после получения всей суммы неправомерной выгоды", - уточнили в ведомстве.

Открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Ранее силовики разоблачили на взятках руководителя отделения полиции одного из районов Харьковской области. 

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Теги: Львовская область, СБУ, взятка, фото, взятки, задержание, полицейский
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Источник: korrespondent.net

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