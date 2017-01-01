В центре Запорожья взорвался автомобиль
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Запорожье на улице Школьная (в районе остановки Малый рынок) в четверг вечером в 20:50 взорвался припаркованный автомобиль Mitsubishi Outlander.
Об этом сообщает местный сайт 061.ua.
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Известно, что при взрыве Mitsubishi осколком повредило автомобиль Lada Kalina, который находился рядом.
“Подробности происшествия выясняются. Пострадавших нет“, - говорится в сообщении.
В центре Запорожья взорвали авто
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Напомним, 18 марта в Запорожской области взорвался Chevrolet.