В центре Запорожья взорвался автомобиль

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Запорожье на улице Школьная (в районе остановки Малый рынок) в четверг вечером в 20:50 взорвался припаркованный автомобиль Mitsubishi Outlander.

Об этом сообщает местный сайт 061.ua.

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Известно, что при взрыве Mitsubishi осколком повредило автомобиль Lada Kalina, который находился рядом.

К счастью, из людей никто не пострадал

Осколком повредило автомобиль Lada Kalina

“Подробности происшествия выясняются. Пострадавших нет“, - говорится в сообщении.

В центре Запорожья взорвали авто 0:00 / 00:42

Напомним, 18 марта в Запорожской области взорвался Chevrolet.