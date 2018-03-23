Надежду использовали для собственного уничтожения - сестра Савченко

Вера Савченко также заявила, что ее сестру пытались убить представители власти.

Вера Савченко заявила, что ее сестру Надежду пытались физически уничтожить, но после неудачных попыток решили использовать. Об этом она рассказала в ночь на 23 марта в эфире ток-шоу Право на власть, передает ТСН.

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“Ее (Надежду - ред.) подставили. Вы были в курсе, что ее использовали, чтобы уничтожить ее саму? Вы не в курсе, что Надежду Савченко пытались физически уничтожить, а когда поняли, что будет большой резонанс, то было принято решение относительно ее морального уничтожения. Кампания эта развернувшейся больше года назад”, - сказала Вера Савченко.

По ее словам, кампания по травле развернулась после того, как президент Порошенко поехал на саммит НАТО в Польшу и взял с собой Надежду Савченко.

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“Он ее показал и после того закрыл в подсобке... А с Надей хотели общаться все политики, представители США, различных служб, они взяли ее под свою опеку и начали организовывать встречи, общаться, дали свои контакты. Когда они вернулись в Украину, Петр Алексеевич Надежде сказал: Ты имела хорошие встречи - с такой ноткой зависти. После того развернулась масштабная кампания по уничтожению ее авторитета“, - рассказала сестра.

Вера не назвала фамилии тех, кто планировал убийство депутата, лишь добавила, что это были представители власти.

Напомним, 22 марта Верховная Рада удовлетворила представление ГПУ и проголосовала за снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко. После, следователь СБУ задержал депутата Савченко прямо в помещении Верховной Рады и вручил ей в руки подозрение.

Позднее, президент Порошенко прокомментировал задержание Савченко и отметил, что провальная цель российской спецоперации заключалась в том, чтобы посеять хаос и уничтожить Украину.