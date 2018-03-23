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Надежду использовали для собственного уничтожения - сестра Савченко

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 8
Вера Савченко также заявила, что ее сестру пытались убить представители власти.
По словам сестры, Савченко не убили из-за возможного резонанса
По словам сестры, Савченко не убили из-за возможного резонанса
УНИАН

Вера Савченко заявила, что ее сестру Надежду пытались физически уничтожить, но после неудачных попыток решили использовать.  Об этом она рассказала в ночь на 23 марта в эфире ток-шоу Право на власть, передает ТСН.

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“Ее (Надежду - ред.) подставили. Вы были в курсе, что ее использовали, чтобы уничтожить ее саму? Вы не в курсе, что Надежду Савченко пытались физически уничтожить, а когда поняли, что будет большой резонанс, то было принято решение относительно ее морального уничтожения. Кампания эта развернувшейся больше года назад”, - сказала Вера Савченко.

По ее словам, кампания по травле развернулась после того, как президент Порошенко поехал на саммит НАТО в Польшу и взял с собой Надежду Савченко.

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“Он ее показал и после того закрыл в подсобке... А с Надей хотели общаться все политики, представители США, различных служб, они взяли ее под свою опеку и начали организовывать встречи, общаться, дали свои контакты. Когда они вернулись в Украину, Петр Алексеевич Надежде сказал: Ты имела хорошие встречи - с такой ноткой зависти. После того развернулась масштабная кампания по уничтожению ее авторитета“, - рассказала сестра.

Вера не назвала фамилии тех, кто планировал убийство депутата, лишь добавила, что это были представители власти.

Напомним, 22 марта Верховная Рада удовлетворила представление ГПУ и проголосовала за снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко. После, следователь СБУ задержал депутата Савченко прямо в помещении Верховной Рады и вручил ей в руки подозрение.

Позднее, президент Порошенко прокомментировал задержание Савченко и отметил, что провальная цель российской спецоперации заключалась в том, чтобы посеять хаос и уничтожить Украину.

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Теги: Савченко, Вера Савченко
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Комментариев (8)
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Из_бана    23.03.2018, 10:43
Оценка:  +3
Из_бана
Хотели бы убить - давно убили бы.
weightless    23.03.2018, 10:10
Оценка:  +8
weightless
А в чемодане ее злой Петя, случайно, не возил?
andy55524    23.03.2018, 10:05
Оценка:  +10
andy55524
Поменять Надежду на Сенцова!!!!
Woodbrother    23.03.2018, 10:10
Оценка:  +8
Woodbrother
Неплохо было бы.
Shefherd    23.03.2018, 10:00
Оценка:  +9
Shefherd
Узбагойтесь уже сепары, в эту чушь никто не поверит
texst    23.03.2018, 09:43
Оценка:  +8
texst
Да-да, и для этого залезли в голову Наденьки и мололи на скрытую камеру ересь. Ну прям как с Рубаном: СБУ загрузило тону оружия в Донецке! и отправило в Украину. П.С. Верочке тоже не наливать!
Woodbrother    23.03.2018, 09:39
Оценка:  +9
Woodbrother
У надюхи вся семейка ку-ку на голову.
Колишній-східняк    23.03.2018, 09:38
Оценка:  +8
Колишній-східняк
Так это "представители власти" ей оружия из ОРДЛО слали для теракта? Ну, тогда понятно...
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