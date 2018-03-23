Надежду использовали для собственного уничтожения - сестра Савченко
Вера Савченко заявила, что ее сестру Надежду пытались физически уничтожить, но после неудачных попыток решили использовать. Об этом она рассказала в ночь на 23 марта в эфире ток-шоу Право на власть, передает ТСН.
Читай также: В ЕС отреагировали на задержание Савченко
“Ее (Надежду - ред.) подставили. Вы были в курсе, что ее использовали, чтобы уничтожить ее саму? Вы не в курсе, что Надежду Савченко пытались физически уничтожить, а когда поняли, что будет большой резонанс, то было принято решение относительно ее морального уничтожения. Кампания эта развернувшейся больше года назад”, - сказала Вера Савченко.
По ее словам, кампания по травле развернулась после того, как президент Порошенко поехал на саммит НАТО в Польшу и взял с собой Надежду Савченко.
Читай также: Савченко грозит арест без возможности залога
“Он ее показал и после того закрыл в подсобке... А с Надей хотели общаться все политики, представители США, различных служб, они взяли ее под свою опеку и начали организовывать встречи, общаться, дали свои контакты. Когда они вернулись в Украину, Петр Алексеевич Надежде сказал: Ты имела хорошие встречи - с такой ноткой зависти. После того развернулась масштабная кампания по уничтожению ее авторитета“, - рассказала сестра.
Вера не назвала фамилии тех, кто планировал убийство депутата, лишь добавила, что это были представители власти.
Напомним, 22 марта Верховная Рада удовлетворила представление ГПУ и проголосовала за снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко. После, следователь СБУ задержал депутата Савченко прямо в помещении Верховной Рады и вручил ей в руки подозрение.
Позднее, президент Порошенко прокомментировал задержание Савченко и отметил, что провальная цель российской спецоперации заключалась в том, чтобы посеять хаос и уничтожить Украину.