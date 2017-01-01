Полицейский стрелял в грузовик, чтобы остановить нарушителя

На въезде в Мариуполь мужчина отказался предоставить документы, ударил полицейского дверью и пытался прорваться в город.

Правоохранитель сделал несколько выстрелов по колесам npu.gov.ua

В Донецкой области на блокпосту на въезде в Мариуполь со стороны поселка Никольского 22 марта полицейский применил оружие для задержания нарушителя, который совершил прорыв через блокпост на грузовом автомобиле Volvo.

Об этом сообщает полиция области.

Во время прохождения проверки на блокпосту водитель грузовика отказался предоставить документы, ударил сотрудника полиции дверью и пытался прорваться в город.

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На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки транспортного средства, согласно п. 7 ст. 46 Закона Украины О Национальной полиции сотрудник полиции был вынужден применить огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам.

“Опасное транспортное средство было остановлено путем повреждения колес из огнестрельного оружия“, - сообщили в полиции.

Нарушитель задержан и дает показания. Им оказался 34-летний житель Мариуполя.

Нарушитель задержан и дает показания npu.gov.ua

Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего действиям мариупольца будет дана правовая квалификацию.

По факту применения огнестрельного оружия сотрудником полиции проводится служебная проверка.

Грузовик, водитель которого пытался скрыться npu.gov.ua

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В отношении водителя открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В Донецкой области полицейский применил оружие для задер... 0:00 / 00:42

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