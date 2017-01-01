В Одесской области снесли последний памятник тоталитарному режиму

В селе Заводовка демонтирован памятник Сергею Кирову.

В Одесской области в селе Заводовка был демонтирован последний памятник тоталитарного режима в виде монумента Сергею Кирову, который стоял рядом с местным домом культуры.

О сносе последнего большевистского памятника в области сообщил исполняющий обязанности председателя Березовской райгосадминистрации Сергей Лоскутников, передает Укринформ.

Читай также: В польском Щецине советский памятник сдадут на металлолом

“Памятник большевистскому вождю Кирову был демонтирован после сегодняшней встречи в райгосадминистрации, на которой руководителю Заводовского сельсовета Максиму Кутовому предъявили некоторые архивные документы, связанные с деятельностью бывшего колхоза имени Кирова и сооружением в Заводовке этой скульптуры“, - отметил председатель.

Ранее руководитель сельсовета Кутовой отказывался выполнять требования закона о декоммунизации, мотивируя это отсутствием надписи или таблички на постаменте памятника.

“Я прибыл в Заводовку и возглавил сельсовет менее года назад. Не знаю, кому поставлен памятник рядом с домом культуры - Кирову или кому-то другому. Ибо на нем нет таблички. Поэтому и не будем его сносить“, - заявлял Кутовой.

Читай также: В Красноярске появился пиксельный памятник Ленину

Он подтвердил, что руководство Березовского района обращало внимание на игнорирование закона о декоммунизации.

“Однако мне не показали документов, что это именно памятник Кирову. Я знаю только, что местные жители когда-то работали в колхозе им. Кирова. И также знаю свои права и полномочия“, - утверждал председатель.

Напомним, в ноябре 2017 года в селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области был снесен бюст Владимира Ленина. Ранее, в октябре 2017 года, в Болградском районе Одесской области демонтировали ранее восстановленные памятники Ленину и Калинину.