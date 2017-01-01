В Харькове задержали банду псевдополицейских

Оригинальный "бизнес" придумали себе злоумышленники - они шантажировали людей, которые приходили на свидания через сайт для знакомств.

В банде было 5 человек facebook.com/полиция

Прокуратура Харьковской области совместно с Национальной полицией разоблачила пяти харьковчан - четырех мужчин и женщину, подозреваемых в организации схемы осуществления разбойных нападений под видом правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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“Злоумышленники вместе с парнем-сообщником, который назначал свидание через сайты знакомств, приходили на встречу выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Псевдоправоохранители показывали служебные удостоверения и сообщали жертве, что парень, который пришел на свидание - несовершеннолетний и за это грозит уголовная ответственность. Но, если человек заплатит им деньги, сможет избежать и ответственности, и наказания“, - рассказали в прокуратуре.

Когда один из мужчин, у которого таким образом требовали 30 тыс. грн, платить отказался, преступники свалили его на пол, связали и стали требовать отдать деньги и золото, которые есть в квартире.

Участникам группы объявили подозрение в совершении разбоя, соединенного с проникновением в жилище (ч.3 ст.187 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозрения еще по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Устанавливается и причастность злоумышленников к совершению других преступлений. По месту жительства подозреваемых и в их автомобилях проведены обыски. Прокуратура обратилась в Киевский райсуд Харькова с требованием взять злоумышленников под стражу. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось 18 января, в Кривом Роге полицейский организовал сбыт наркотиков и оружия.