На Донбассе "ихтамнетам" приказали сдать российские документы

По словам военных, такие мероприятия проводятся после задержания россиян среди боевиков.

Боевики на Донбассе сдают документы, подтверждающие их русское происхождение beztabu.net

Командиры боевиков на Донбассе приказали подчиненным сдать все документы, указывающие на их российское происхождение.

Об этом со ссылкой на Украинские разведку сообщает пресс-центр штаба АТО.

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По данным разведки до утра 22 марта боевики из России и других стран обязаны были сдать все документы, которые могут подтверждать их участие в военном конфликте на Донбассе.

“Решением командиров 1 и 2 АК российско-оккупационных войск, сдачи подлежат паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карты. В случае отказа от добровольного участия в акции на непокорных ждет позорное увольнение и депортация на родину“, - говорится в сообщении.

По словам украинских военных, такие мероприятия проводятся с определенной периодичностью и, как правило, после задержания очередного боевика с российской пропиской.

Например, так было после задержания российских граждан Виктора Агеева и Николая Покусаева, говорится в сообщении.

По данным разведки, сбор документов проведено в соответствии с указанием Генерального штаба ВС РФ и под наблюдением ФСБ.

Напомним, 19 марта СМИ писали, что украинские военные на Донбассе взяли в плен россиянина.