Суд выбирает Савченко меру пресечения: онлайн-трансляция

Нардепа Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке терактов, требуют арестовать. Решение будет принимать Шевченковский суд.

В пятницу, 23 марта, Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения народному депутату Надежде Савченко, которую накануне лишили депутатской неприкосновенности и доставили в следственный изолятор СБУ.

Утром на рассмотрение суда поступило ходатайство об аресте Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 , ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 УК.

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Суд усиленно охраняют бойцы Нацгвардии. В зале много журналистов.

112 канал сообщает, что поддержать Савченко пришли 20 человек. По словам корреспондента, ситуация под зданием суда достаточно спокойная, никаких провокаций не зафиксировано.

Напомним, 22 марта за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко проголосовал 291 нардеп. Десять человек голосовали против ареста. Затем Савченко задержали прямо в Раде. Она пешком пошла в изолятор и провела там ночь.