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Путин распорядился выдать жилье украинским военным-предателям

Комментариев: 5
Право на жилье получают граждане, которые живут в Крыму и уволились из украинской армии до 18 марта 2014 года.
Жилье могут получить также члены семей погибших военных
Жилье могут получить также члены семей погибших военных
укроп.org

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных-предателей, живущих ныне в Крыму. 

Об этом указывается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

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Согласно указу, право на обеспечение жильем имеют граждане РФ, которые живут та полуострове, состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2014 года с военной службы и правоохранительных органов Украины.

Право на жилье также получают уволенные до 18 марта 2014 года со службы в военном управлении, воинских формированиях и в органах специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что жилье могут получить члены семей погибших военных из перечисленных выше категорий.

Напомним, 22 марта на пункте пропуска Каланчак, на административной границе с аннексированным РФ Крымом, правоохранители задержали украинскую военнослужащую, которая дезертировала в 2014 году.

Ранее, 20 марта, Верховная Рада попросила Кабинет министров создать межведомственный координационный центр, который будет заниматься правовыми вопросами, связанными с российской агрессией. 

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Теги: Путин, Россия, РФ, аннексия, Крым, военные, жилье, предатели
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Комментариев (5)
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Глод    23.03.2018, 12:31
Оценка:  -1
Глод
А до 2014 им жильё не давали?
Woodbrother    23.03.2018, 11:57
Оценка:  +7
Woodbrother
Откуда на россии может взяться жилье ?
Кайдаш    23.03.2018, 11:57
Оценка:  +9
Кайдаш
Очень просто. Отберут у местного реперендумного электората, и отдадут военным-иудам. Прецендентов - море.
Кайдаш    23.03.2018, 11:57
Оценка:  +4
Кайдаш
А опущенный электорат потом письма доброму царю Пуйлу пишет - ",,,,помоги-спаси, царь - батюшка, изобидели..."
Zeromanser    23.03.2018, 11:57
Оценка:  +4
Zeromanser
Путин сосет огромный волосатый еропейский член.
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