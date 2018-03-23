Путин распорядился выдать жилье украинским военным-предателям
Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных-предателей, живущих ныне в Крыму.
Об этом указывается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
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Согласно указу, право на обеспечение жильем имеют граждане РФ, которые живут та полуострове, состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2014 года с военной службы и правоохранительных органов Украины.
Право на жилье также получают уволенные до 18 марта 2014 года со службы в военном управлении, воинских формированиях и в органах специальной связи и защиты информации Украины.
Отмечается, что жилье могут получить члены семей погибших военных из перечисленных выше категорий.
Напомним, 22 марта на пункте пропуска Каланчак, на административной границе с аннексированным РФ Крымом, правоохранители задержали украинскую военнослужащую, которая дезертировала в 2014 году.
Ранее, 20 марта, Верховная Рада попросила Кабинет министров создать межведомственный координационный центр, который будет заниматься правовыми вопросами, связанными с российской агрессией.