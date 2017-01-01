Группа преступников 10 лет занималась изготовлением фальшивых паспортов и других документов.

В Николаеве разоблачили банду, в которой были люди из ГМС и горсовета - Сарган

В Николаеве разоблачили банду, в которой были люди из ГМС и горсовета - Сарган

В Николаевской области правоохранители разоблачили деятельность банды, которая занималась подделкой паспортов граждан Украины, в том числе загранпаспортов, для незаконного пересечения границы.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Среди шести задержанных преступников - чиновник Николаевского городского совета, экс-сотрудник миграционной службы, гражданин Молдовы, житель Киевщины и двое жителей Николаевской области.

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Установлено, что задержанные люди с мая 2017 по март 2018 наладили механизм изготовления поддельных паспортов граждан Украины, зарегистрированных на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а также оккупированном Крыму. Они вносили в паспорта заведомо ложные сведения об их владельцах для беспрепятственного пересечения государственной границы.

При этом пресс-секретарь генпрокурора отметила, что начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета имеет двойное гражданство - Украины и России, а его сын - гражданин РФ и является военнослужащим Вооруженных сил России.

“Злоумышленники формировали для заказчиков целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов - справки о несудимости, идентификационные коды, свидетельства о браке и т.д.“, - написала Сарган.

В рамках расследования деятельности членов банды на территории Николаевской и Киевской областей правоохранители провели более 20 обысков, по результатам которых изъято 75 печатей и штампов, в частности, посольства Украины в Казахстане и Молдове; $ 50 тыс., 50 тыс. Гривен, 252 тыс. рублей, 2130 евро, 9 единиц оружия, более 150 патронов различного калибра, более 500 граммов золотых изделий, наркотики и тому подобное.

Также правоохранители установили, что указанные лица занимались преступной деятельностью около 10 лет и задокументировали около 30-ти эпизодов преступной деятельности.

Задержанным лицам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу, подделка документов, сбыт или использование поддельных документов), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 21 марта в Украине запретили выдавать паспорта в виде книжки.