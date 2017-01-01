В Харьковской мэрии проводят обыски - прокуратура

Силовики ищут документацию по реконструкции спортивных объектов в Харькове.

В департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета в пятницу, 23 марта, проводят обыски сотрудники прокуратуры Харьковской области, Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В сообщении отмечается,что следственные действия санкционированы судом и проходят в рамках уголовного производства по статье 191 УК Украины (“присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в составе группы лиц“).

“Одновременно были начаты около 20 обысков в рабочих кабинетах сотрудников департамента и по месту жительства возможных фигурантов расследуемой преступной схемы“, - отметили в ведомстве.

Представители силовых структур ищут документацию и другие данные, связанные с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.

Одновременно проводят около 20 обысков

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По данным источников харьковского издания NewsRoom в мэрии, серьезные притензии у правоохранителей имеются к начальнику управления физической культуры и спорта Константину Курашову. Обыски у него могут быть связаны с финансированием строительства Велодома или же с деньгами, выделенными на школьные стадионы еще при вице-мэре Александре Попове, уволившемся в 2016 году.

Ищут документацию по реконструкции спортивных объектов

Напомним, 19 марта в Виннице СБУ провела обыск сразу в трех IT-компаниях.