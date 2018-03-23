Савченко объявила голодовку

Спустя два года после освобождения из российской тюрьмы Надежда Савченко опять объявила голодовку. Теперь уже в украинском суде.

В пятницу, 23 марта, народный депутат Надежда Савченко заявила, что снова объявляет голодовку. Заявление прозвучало во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения. Об этом сообщает 112 Украина.

Савченко упомянула о том, как голодала в тюрьме, будучи похищенной РФ в июле 2014 года.

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“Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю еще раз всем неверующим, я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и 6 дней сухой голодовки. Теперь будут такие доказательства и у украинской власти“, - сказала Савченко.

Напомним, 23 марта, в Шевченковском суде проходит заседание по избранию меры пресечения для Савченко, подозреваемой в организации теракта.

Ранее, озвучивая представление ГПУ на арест Савченко, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп совместно с Владимиром Рубаном планировали установить гранатомет на Трухановом острове или на барже и обстрелять центр Киева.