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Савченко объявила голодовку

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 25
Спустя два года после освобождения из российской тюрьмы Надежда Савченко опять объявила голодовку. Теперь уже в украинском суде.
Савченко снова объявила голодовку
Савченко снова объявила голодовку
EPA/UPG

В пятницу, 23 марта, народный депутат Надежда Савченко заявила, что снова объявляет голодовку. Заявление прозвучало во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения. Об этом сообщает 112 Украина.

Савченко упомянула о том, как голодала в тюрьме, будучи похищенной РФ в июле 2014 года.

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“Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю еще раз всем неверующим, я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и 6 дней сухой голодовки. Теперь будут такие доказательства и у украинской власти“, - сказала Савченко.

Напомним,  23 марта, в Шевченковском суде проходит заседание по избранию меры пресечения для Савченко, подозреваемой в организации теракта. 

Ранее, озвучивая представление ГПУ на арест Савченко, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп совместно с Владимиром Рубаном планировали установить гранатомет на Трухановом острове или на барже и обстрелять центр Киева. 

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Теги: Савченко, арест, голодовка Савченко
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Комментариев (28)
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chernij999    23.03.2018, 14:02
Оценка:  0
chernij999
Шо опять?)))))))
Lenz    23.03.2018, 13:58
Оценка:  -1
Lenz
епанутое существо плять)
ArtemDenysov    23.03.2018, 13:52
Оценка:  +2
ArtemDenysov
Она ж уже голодала. Вернулась пухленька)))).
vysnovok    23.03.2018, 13:53
Оценка:  -1
vysnovok
Там, откуда она вернулась, кормили при помощи клизмы.
Дима_Штукатур    23.03.2018, 13:50
Оценка:  -1
Дима_Штукатур
Сейчас пост. Посмотрите на того кто постится в конце поста и посмотрите на Наденьку в росеянской тюрьме, где она "голодала"
Дима_Штукатур    23.03.2018, 13:55
Оценка:  -1
Дима_Штукатур
У мусульман тоже есть пост, только более строгий. Нельзя пить воду до 21-00. Вот спросите у них ощущения. А Наденька про 6 дней сухой голодовки рассказывает )
Drokus    23.03.2018, 14:01
Оценка:  0
Drokus
Нюхнул "штукатурки" и пустился в рассуждения?)
Lukra    23.03.2018, 13:49
Оценка:  0
Lukra
на фронт кобыла хай идет.Что она сделала как депутат?
Из_бана    23.03.2018, 13:53
Оценка:  0
Из_бана
Какой фронт?! Пахать на ней надо! Вместо трактора.
деза    23.03.2018, 14:02
Оценка:  0
деза
какой фронт?на чьей стороне воевать будет?
vysnovok    23.03.2018, 13:49
Оценка:  -3
vysnovok
Сможет поделиться воспоминаниями, какая голодовка вкуснее.
Huper!    23.03.2018, 13:47
Оценка:  +4
Huper!
Мосийчуку на пользу пошло да и тебе нужно, такую *** раьела
БуГоГарин    23.03.2018, 13:46
Оценка:  -1
БуГоГарин
в честь чего?
Из_бана    23.03.2018, 13:47
Оценка:  +5
Из_бана
В честь грядущего лета. Как у большинства женщин.
Глод    23.03.2018, 13:42
Оценка:  -1
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